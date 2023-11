Finanzminister unter Druck: Christian Linder und die Quadratur des Haushalts

Eine Woche und einen Tag nach dem Karlsruher Urteil später tritt Christian Lindner erneut vor die Presse. Diesmal nicht im Kanzleramt an der Seite von Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck. Sondern allein in seinem Ministerium. Es geht sehr schnell: Lindner sagt, die Bundesregierung wolle für das laufende Jahr 2023 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut aussetzen und kündigt an, dass er dem Kabinett am Mittwoch kommender Woche den Entwurf für einen entsprechenden Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen werde. So sollten Kredite für die bereits ausgezahlten Energiepreisbremsen nachträglich rechtlich abgesichert werden. Er wolle „reinen Tisch“ machen.