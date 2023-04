Europa blickt auf Finnland Sanna Marin - Stimmen gewonnen, Macht verloren

Die zurückliegenden Wahlen haben in Italien die Neofaschisten an die Macht gebracht, die schwedische Regierung von Rechtspopulisten abhängig gemacht, Le Pen in Frankreich enorm gestärkt und regional auch in den Niederlanden zu Erschütterungen geführt. Ein Jahr vor den Europa-Wahlen lässt sich somit auf das Anwachsen der finnischen Rechtspopulisten von 17,5 auf über 20 Prozent und ihr Vorbeiziehen an der Sozialdemokratie als bedenkliches Vorzeichen werten. Allerdings schätzt Husu seine Landsleute anders ein: Die aktuellen „Finnen“-Wähler stünden nur zu einem kleinen Teil hinter der Forderung nach einem EU-Austritt und hätten andere Motive gehabt. Dass jeder fünfte Finne dieses Mal Rechtsaußen gewählt habe, bedeute nicht, dass das im nächsten Jahr bei den Europa-Wahlen auch so geschehen werde.