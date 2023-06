Hilfsorganisation zeichnet düsteres Bild Ärzte ohne Grenzen besorgt über geplante EU-Grenzverfahren

Die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ hat vor zunehmenden Problemen bei humanitären Hilfeleistungen gewarnt. „Wir befinden uns in einem Zeitalter mit komplexen Krisen und Kriegen“, sagte Geschäftsführer Christian Katzer am Donnerstag bei der Jahres-Pressekonferenz der Organisation in Berlin. Dabei warnte er auch vor schärferen Restriktionen an den EU-Außengrenzen. Die Organisation beobachte seit Jahren, „wie Menschen an den EU-Grenzzäunen im Wald erfrieren, im Mittelmeer ertrinken, illegale Pushbacks stattfinden und vulnerable Menschen in haftähnlichen Camps an den EU-Außengrenzen ausharren“, so Katzer. Die Pläne, die am Donnerstag auf EU-Ebene diskutiert und vermutlich verabschiedet würden, würden „die Lage eher noch verschärfen“, so der Deutschland-Chef der Organisation.