Wie der Flüchtlingsstrom begrenzt werden soll Abschiebungen, Obergrenze, Grenzkontrollen - darum ringt die Politik

Migrationsabkommen Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten nach Europa. Die EU-Kommission plant daher ein Migrationsabkommen. Im Gegenzug für millionenschwere Finanzhilfen soll Tunesien stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten nach Eruopa vorgehen. Die Pläne zeigen bislang jedoch noch keine Wirkung: In den vergangenen Wochen kamen weiterhin Tausende Bootsmigranten, die in Tunesien abgelegt hatten, in Italien an. Vorbild ist das von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingefädelte EU-Türkei-Abkommen von 2016, mit dem versucht wurde, den Zustrom von Flüchtlingen in die EU zu stoppen. Im Gegenzug versprach die EU, sechs Milliarden Euro bereitzustellen, um die Türkei bei der Aufnahme von Syrern zu unterstützen.