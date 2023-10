Anerkannte Migranten sollen schneller arbeiten Arbeitsminister Heil zündet „Job-Turbo“ für Geflüchtete

Die Beschäftigungsquoten Geflüchteter liegen in Deutschland teils deutlich niedriger als in anderen europäischen Ländern wie etwa Dänemark oder Polen. Die Datenbasis in anderen EU-Ländern sei aber eine andere, oft würden hier „Äpfel mit Birnen“ verglichen, so die BA. Dennoch reagiert Hubertus Heil mit dem „Job-Turbo“ nun auf diese Kritik.