Flugabwehrsystem Arrow 3 Ein Schutzschirm gegen Gefahr aus Russland

Ein Standort in Deutschland dazu ist schon benannt. In Holzdorf/Schönewalde, an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt, soll eine Einheit mit dem „Arrow 3“ stationiert werden. An diesem Dienstag nun hat sich Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz nach Todendorf in Schleswig-Holstein aufgemacht. Innerhalb von acht Monaten ist dort das nach eigenen Angaben modernste Zentrum für Luftverteidigung kurzer und mittlerer Reichweite in Europa aufgebaut worden — eine Containerlösung. 19 europäische Nationen haben sich für eine stärkere Luftverteidigung zusammengetan. „Arrow 3“ ist auch gekauft worden, um eine Lücke bei der europäischen Luftverteidigung zu schließen. „Arrow 3“ soll aber nicht nur deutsches Staatsgebiet schützen, sondern auch das Territorium europäischer Partner. Verteidigungsminister Boris Pistorius machte vor einiger Zeit deutlich, dass das Flugabwehrsystem aus Israel als Teil des europäischen Abwehrschirms in die Nato-Luftverteidigung integriert werden soll, so der Plan.