Sachsens-Ministerpräsident Michael Kretschmer : „Deutschland hält in dieser schweren Stunde zusammen“

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, steht nach einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in seinem Arbeitszimmer in der Staatskanzlei. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Interview Berlin Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht den Opfern in Rheinland-Pfalz und NRW sein tiefes Mitgefühl aus. Auch sein Bundesland war von schweren Hochwassern schon betroffen. Mit Blick auf Corona warnt er vor erneuten Kita- und Schulschließungen.

Von Kerstin Münstermann und Jana Wolf

Herr Kretschmer, was geht Ihnen angesichts der Flutkatastrophe im Westen durch den Kopf?

Kretschmer Für jeden im Freistaat Sachsen ist das unglaublich emotional. Viele von uns haben unmittelbar Gefühle und Bilder vor Augen, wie wir im Jahr 2002, 2010 oder 2013 betroffen waren. Ich erinnere mich, wie wir als Malteser ein Altenpflegeheim mitten in der Nacht evakuiert haben. Die älteren Menschen, die nicht wussten, was mit ihnen passiert. In dieser schweren Stunde hält Deutschland zusammen und wir als Sachsen wollen unseren Beitrag dazu leisten. Wir haben gestern viele Gespräche geführt. Ich bin dankbar für die unglaublich vielen Initiativen, Bürgermeister, die zum Telefon gegriffen und ihren Kollegen angerufen haben, Landräte, Feuerwehren, die sich ins Auto gesetzt haben und Sandsäcke gebracht haben.

Welche Hilfen braucht es?

Kretschmer Es ist eine wirkliche Katastrophe, die wir in diesen beiden Bundesländern haben und deswegen auch unser Wunsch, unmittelbar zu helfen. Der LIGA der Spitzenverbände in Sachsen, die Hilfsorganisationen haben Kontoverbindungen eingerichtet, die jeder nutzen kann. Da ist auch sicher, dass das Geld am Ende bei den Menschen ankommt, die es brauchen.

In Deutschland steigen die Corona-Inzidenzen wieder leicht an, Kinder und Jugendliche sind weitgehend ungeschützt. Können Sie den Frust der Jungen nachvollziehen?

Kretschmer Die Impfstoffe sind bisher für Kinder- und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Wir haben genügend Impfstoffe und viele Kinderärzte, die bereit sind, junge Menschen ab 12 Jahren zu impfen. Ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Tagen auch eine entsprechende generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) bekommen werden. Dann hätten wir noch mehr Sicherheit und Akzeptanz. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der sich sehr nach den Kriterien der Stiko richtet. Hinzu kommen nun auch breite Möglichkeiten zum Testen, wie durch den Lolli-Test auch bei sehr kleinen Kindern. Dadurch gibt es eine weitere zusätzliche Sicherheit.

Dennoch herrscht bei vielen Jüngeren und Familien ein Gefühl der Benachteiligung vor.

Kretschmer Es war für Kinder, Jugendliche und Familien eine sehr belastende Zeit. Zur Osterzeit hatten wir in Sachsen eine breite Diskussion mit der Öffentlichkeit und haben uns dann dazu entschieden, die Schul- und Kindergärten offen zu halten. Die Bundesnotbremse hat uns dann diese Möglichkeit genommen. Dieser Fehler, darf jetzt nicht wiederholt werden. Schulen und Kindergärten müssen offen bleiben, das ist eine Frage von Bildungsgerechtigkeit, aber auch von der psychischen Gesundheit von Kindern und Familien.

Sind wir auf die 4. Welle vorbereitet?

Kretschmer Wir bereiten uns mit dem Impfen auf die vierte Welle vor. Das ist nicht so selbstverständlich, wie man glauben mag. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Vorstellungen und Mythen zum Teil vorhanden sind. Deswegen muss die Politik jeden Tag die Botschaft geben: Jetzt ist die Zeit sich impfen zu lassen, nur die zweite Impfung schützt vollständig und schützt den Einzelnen und damit auch die Gemeinschaft. Impfen ist gelebte Nächstenliebe – für die, die sich eben nicht schützen können.

Sollte es mehr Druck auf Ungeimpfte geben, indem man etwa die Freiheitsrechte wieder stärker einschränkt, um die Pandemie zu bekämpfen?

Kretschmer Druck ist das falsche Wort. Es geht eher andersherum: Wir haben eine Verfassung, die uns Verhältnismäßigkeit aufgibt. Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind, die können nicht mehr mit solch gravierenden Einschränkungen belegt werden. Wir dürfen nicht mehr in die Situation kommen, dass wir das Land runterfahren und alles schließen. Wenn die Zahlen der Infizierten wieder steigen, wenn die Kliniken wieder stärker frequentiert werden – dann werden die drei G’s von Einschränkungen ausgenommen sein.

Die Kanzlerin appelliert, sich impfen zu lassen. Im Osten ist man da bei Corona zurückhaltender als im Westen – woran liegt das?

Kretschmer Die Impfbereitschaft ist eigentlich im Osten immer höher gewesen. Aber es gibt bei uns viele Gruppen, die das gesellschaftliche Zusammenleben stören und das Vertrauen in den Staat unterwandern wollen. Das Agieren bei Telegram und Youtube – es hat eine Wirkung. Verschwörungstheorien beeinflussen das Impfverhalten, schüren Verunsicherung. Dagegen hilft aber kein Zehn-Euro-Gutschein, keine Beschimpfungen und kein Zwang, sondern Aufklärung und positive Vorbilder aus allen gesellschaftlichen Bereichen.

Was meinen Sie für Gruppen?

Kretschmer Das hat unter anderem mit Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern, mit QAnon, dem dritten Weg und weiten Teilen auch der AfD zu tun. Gruppierungen von Rechtsextremen, die die sozialen Netzwerke nutzen, um die Bevölkerung zu zersetzen und Hass zu schüren - gegen Journalisten, gegen die Wissenschaft, gegen die Politik. Es ist eine existenzielle Notwendigkeit, dass wir dagegen halten. Das tun wir. Das tue ich.

Hans-Georg Maaßen fischt für die CDU am rechten Rand, jüngst etwa mit seiner Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was sagen Sie dazu?

Kretschmer Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine Institution, eine Insel der Verlässlichkeit, mit allen Unzulänglichkeiten, die es gibt, wenn Menschen zusammenarbeiten. Daran gibt es keinen Zweifel.

Zwei Schritte vor, einer zurück – ist diese Art der Provokation von Maaßen nicht gefährlich für Ihre Partei?

Kretschmer Ich habe kein Interesse daran, über Herrn Maaßen zu reden. Ich halte ihn für absolut überschätzt und muss mich um wichtigere Dinge kümmern als seine Äußerungen.

Hätten Sie sich ähnlich klare Worte von Kanzlerkandidat Armin Laschet gewünscht?

Kretschmer Die Äußerungen von Armin Laschet stehen meiner Aussage in ihrer Klarheit in keiner Weise nach.

Kann die unsichere Corona-Lage einen Wahlerfolg der Union verhindern?

Kretschmer Wir erleben gerade, welche Kraft uns diese Zeit abverlangt hat. Ein Rückfall wäre eine Katastrophe für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Das hätte mit Sicherheit eine Einfluss Auswirkung auf das Wahlergebnis. Armin Laschet hat absolut Recht, dass er jetzt in seinem Bundesland auch Vorsorgemaßnahmen für die Rückkehr von Urlaubern trifft. Wir haben das in Sachen in ähnlicher Weise wie in NRW beschlossen: Menschen, die länger als fünf Tage nicht auf Arbeit waren, müssen danach einen negativen Corona-Test vorlegen. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass nach dem Sommerurlaub die Infektionen aus dem Ausland eingetragen worden sind.

Von der versprochenen Vielfalt und Breite der personellen Aufstellung der Union ist 11 Wochen vor der Wahl noch nicht viel zu sehen. Was muss noch kommen?

Kretschmer Die CDU hat eine breite Aufstellung von Persönlichkeiten, auch weil sie in vielen Landesregierungen vertreten ist. Sowohl die Wahl des Parteivorsitzenden als auch die Entscheidung für den Kanzlerkandidaten waren zehrende Prozesse für die Partei. Die gegenseitige Solidarität, der gesunde Menschenverstand und auch die persönliche Verbundenheit zwischen Armin Laschet und Markus Söder haben dazu beigetragen, dass nach dieser Entscheidung kein Streit, sondern ein gemeinsames Arbeiten begonnen hat. Auch die Entwicklung des gemeinsamen Wahlprogramms war sehr positiv, da war großer Korpsgeist zu spüren.

Doch nun wird über die Steuerentlastung gestritten. Wer von beiden hat da Recht?

Kretschmer Die CDU hat ihre Ziele klar benannt. Steuerliche Entlastungen sind unser Ziel und es wird sie geben, wenn sie finanzierbar sind. So steht es auch im Wahlprogramm. Was es auf jeden Fall nicht geben wird, sind Steuererhöhungen. Das ist breiter Konsens.

Armin Laschet hat eine paritätische Besetzung des künftigen Bundeskabinetts versprochen. Welche Frauen müssen dazugehören?

Kretschmer Das ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Wir haben in Sachsen schon eine ganze Weile paritätisch besetzte Landeslisten, das funktioniert. Dass man so viel darüber spricht, entspricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit junger Menschen in Deutschland. Das ist übrigens auch eine der Innovationen, die die neuen Bundesländer zur Bundesrepublik beigetragen haben. Es ist eine Bereicherung, wenn Frauen in Führungspositionen sind, wenn Frauen in technischen oder naturwissenschaftlichen Berufen arbeiten – Angela Merkel ist das deutlichste Beispiel.

Wie groß ist Ihre Sorge vor einer Ampel-Koalition?

Kretschmer Es gibt den großen Wunsch nach einer bürgerlichen Regierung. Die großen Herausforderungen - die Digitalisierung, die Veränderungen der Industrie und Mobilität, die Dekarbonisierung - können Leute ohne ideologische Scheuklappen besser lösen. Wir haben das im Osten nach 1990 auch gezeigt: Die Umweltsünden wurden mit Technik, mit Fortschritt und unbürokratisch beseitigt. Das würde ich Deutschland sehr empfehlen. Es ist vollkommen klar, dass es eine CO2-Bepreisung geben muss. Die Fragen ist nur, wie. Und dafür ist eine bürgerliche Regierung mit Sicherheit handlungs- und mehrheitsfähiger. Ein linkes Bündnis würde unsere Gesellschaft weiter spalten.

Klimaschutz und sozialer Ausgleich werden häufig gegeneinander ausgespielt. Wäre es nicht an der Zeit, transparent zu erklären: Das geht beides zusammen, und trotzdem müssen wir in den Zielen ehrgeiziger werden?

Kretschmer Diese These teile ich nicht. Man muss vor allem erklären, was alles technisch geht oder nicht geht. Was sozial vertretbar ist, kann man politisch entscheiden. Aber die technischen Möglichkeiten sind keine Frage von politischen Entscheidungen. Die Energie- und Mobilitätswende, der Umbau der Industrie müssen vor allem technisch gelöst werden. Deswegen sage ich erst recht: Es sollte kein linkes Bündnis geben, sondern eine bürgerliche Regierung, der die Menschen eine Politik nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zutrauen können. Dafür werbe ich.

Was meinen Sie mit ideologischen Scheuklappen?