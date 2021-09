Aufbauhilfesfonds beschlossen : Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe: 54 Prozent für Rheinland-Pfalz, 44 Prozent für Nordrhein-Westfalen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, informierten sich Mitte Juli in Bad Münstereifel über die Lage im vom Hochwasser betroffenen Gebiet. Foto: picture alliance/dpa/X00227 Reuters Pool/Wolfgang Rattay

Berlin Das Bundeskabinett hat am Mittwoch auch die Verordnung zum Wiederaufbaufonds für die Opfer der Flutkatastrophe beschlossen. Sie regelt, wie viel Geld nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fließen soll. Bürger und Firmen sollen in der Regel 80 Prozent ihrer Schäden vom Staat ersetzt bekommen.

Von Birgit Marschall

Aufbauhilfefonds Bund und Länder richten einen Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro für die Opfer der Flutkatastrophe von Anfang Juli ein. Davon sollen zwei Milliarden Euro für die Sanierung bundeseigener Verkehrswege verwendet werden und allein vom Bund finanziert werden. Die restlichen bis zu 28 Milliarden Euro teilen sich Bund und Länder.

Verteilung Bund und Länder springen Bürgern, Unternehmen und Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt bis zu 12,3 Milliarden Euro zur Seite. Das sieht die neue Aufbauhilfe-Verordnung vor, die an diesem Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet wurde. Demnach können Geschädigte in Nordrhein-Westfalen bis zu 43,99 Prozent der Wiederaufbauhilfe oder höchstens 12,3 Milliarden Euro beanspruchen. Das am stärksten von der Katastrophe Land Rheinland-Pfalz soll bis zu 54,53 Prozent oder 15,3 Milliarden Euro aus dem Fonds erhalten können. Auch Geschädigte in Bayern und Sachsen, wo geringere Schäden anfielen, sollen mit 1,0 Prozent und 0,48 Prozent von der Aufbauhilfe profitieren können. Der Verteilungsschlüssel soll nach der konkreteren Feststellung der Schäden nochmals angepasst werden.

Flut-Opfer Private Haushalte, Unternehmen und Kommunen können vom Staat bis zu 80 Prozent der durch die Wassermassen entstandenen Schäden erstattet bekommen, heißt es in der Aufbauhilfe-Verordnung. In begründeten Härtefällen soll auch der gesamte Schaden ausgeglichen werden können. Zahlungen von Versicherungen und Soforthilfen werden so angerechnet, dass maximal 100 Prozent des Schadens abgedeckt sind. Wer vor Ort die Härtefallregelung in Anspruch nehmen kann, soll die jeweils zuständige Landesbehörde regeln. Opfer könnten ab Oktober Hilfen aus dem Wiederaufbaufonds beantragen, sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD).

Gesetzgebung Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet mit einer großen Mehrheit im Bundestag für das Gesetz zum Aufbau des Hilfsfonds. Die abschließenden Beratungen dazu sind im Bundestag für den 7. September geplant. Danach muss der Bundesrat am 10. September noch zustimmen. Auch die dazu gehörende Verordnung tritt erst in Kraft, wenn der Bundesrat am 10. September zugestimmt hat.

Versicherungen Nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft verfügen bislang nur rund 46 Prozent und damit weniger als die Hälfte der Privathäuser über eine Versicherung gegen Hochwasserschäden. Oft erklärte sich bisher keine Versicherung bereit, eine Police auszustellen – oder die Prämien dafür sind sehr teuer. Viele Hausbesitzer in Flutgebieten dürften im Notfall auf die Hilfe des Staates vertraut haben. Denn auch nach der Flutkatastrophe 2013 und früheren Hochwassern hatte der Staat in der Regel bis zu 80 Prozent der Schäden übernommen. Diskutiert wird nun über die Einführung einer Versicherungspflicht für Hauseigentümer.