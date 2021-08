Maßnahmenkatalog für Bund, Länder und Kommunen : Nach der Flutkatastrophe: DIHK fordert Flächentausch und gemeinsame Task-Forces für Wiederaufbau der Betriebe

Flutkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli. Foto: Peiffer Wevelinghoven

Exklusiv Berlin Die Wirtschaft hat für den Wiederaufbau der von der Flutkatastrohe zerstörten und beschädigten Unternehmensstandorte deutlich schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren, mehr Planungspersonal und „Flächentausche“ von Grundstücken gefordert. Eine neue Studie internationaler Wetterexperten legt die schnellere Anpassung an künftige Extremwetterereignisse nahe.

„So könnten Gewerbeflächen in Überschwemmungsgebieten nach einer Renaturierung zu hochwertigen naturnahmen Flächen umgewandelt werden und als Kompensationsflächen dienen, geeignete andere Flächen könnten entsprechend für Unternehmensumsiedlungen genutzt werden“, heißt es in einem Maßnahmenkatalog des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHK) für die Bundesregierung, Länder und Kommunen. Das Papier mit dem Titel „Ideen für einen zügigen und nachhaltigen Wiederaufbau nach dem Hochwasser“ liegt unserer Redaktion exklusiv vor.

Die Flutkatastrophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat auch bei „tausenden Unternehmen Schäde in Milliardenhöhe“ hinterlassen, heißt es in dem DIHK-Papier. Produktionsanlagen, Betriebsmittel und teilweise ganze Betriebsstandorte seien durch die Fluten zerstört worden. Durch die erheblichen Schäden in der Verkehrs- und Telekommunikations-Infrastruktur hätten betroffene Betriebe mit Logistikproblemen und Lieferausfällen zu kämpfen. Der DIHK begrüßt, dass der Staat mit der Soforthilfe und dem Wiederaufbaufonds im Umfang von bs zu 30 Milliarden Euro finanzielle Hilfe leistet. Nun komme es aber auf einen ganzheitlichen Ansatz der Behörden beim Wiederaufbau der Unternehmensstandorte an.

Stadt- und Regionalplaner müssten Hand in Hand mit dem Umwelt- und Gewässerschutz arbeiten, heißt es im Papier. Nach Einschätzung der örtlichen Industrie- und Handelskammern (IHKs) werde es wegen der Flächenknappheit an vielen Stellen schwer, Ausweichgrundstücke zuj finden. Beim Wiederaufbau auf den bestehenden Grundstücken müsse aber so gebaut werden, dass die Gebäude vor künftigen Starkregenereignissen besser geschützt seien. Beim Wiederaufbau solle „eine zügige und unbürokratische Baugenehmigung ausreichend sein“. Kommunen und Länder sollten daher „Wiederaufbaustäbe“ bilden, so der DIHK. Da die lokalen Genehmigungsbehörden personell überlastet seien, müsse fehlendes Personal durch übergeordnete Behörden oder benachbarte Kreise aufgestockt werden. Der DIHK schlägt „Taskforces Baugenehmigung“ vor, um zügige Genehmigungsverfahren für gleichartige Gewerbeersatzbauten zu ermöglichen. Anträge für den Wiederaufbau sollten bevorzugt bearbeitet werden, heißt es im Papier. Beschleunigte Verfahren, die für Wohnbauten gelten, sollten die Länder auch für Gewerbebauten anwenden.

Um die Rohstoffknappheit bei Natursteinen, Kies, Ton und Sand zu bekämpfen, sollten zügig neue Abbauflächen erschlossen werden, fordert der DIHK in seinem Papier. Die Bundesregierung müsse Bauherren „einheitliche und verbindlichere Vorgaben“ machen, um künftige Klima-Risiken bei der Planung der Gebäude zu berücksichtigen. Zudem seien die Informationen über künftige Risiken durch Starkregenereignisse „bundesweit sehr uneinheitlich und öffentlich nur beschränkt zugänglich“, kritisiert der DIHK. Das müsse sich sehr schnell ändern.

„Viele tausend Betriebsstandorte wurden durch die jüngsten Hochwasser-Ereignisse zerstört oder beschädigt. Sehr viele weitere Unternehmen sind durch die aufgrund des Hochwassers ganz oder teilweise fehlenden Straßen, Schienen oder Netze in ihren betrieblichen Aktivitäten stark behindert“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. „Wir brauchen deshalb nun schnelle und einfache Lösungen für die betroffenen Unternehmensstandorte und für den Wiederaufbau der Infrastruktur. Denn für die Unternehmen muss sehr schnell Klarheit darüber geschaffen werden, ob und wie sie ihren Neustart in klimaangepasster Bauweise am bisherigen Standort angehen können.“ Alle relevanten Akteure – von der Stadt- und Regionalplanung über den Umwelt- und Gewässerschutz bis zu den ansässigen Unternehmen – müssten „von Beginn an den Prozess des Wiederaufbaus gemeinsam gestalten“.

Der Klimawandel erhöht laut einer neuen Studie von Wetterexperten die Wahrscheinlichkeit extremer Regenfälle und damit von Hochwasserkatastrophen. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team von Wissenschaftlern unter anderem des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung. Unter den derzeitigen Klimabedingungen sei zu erwarten, dass eine bestimmte Region in Westeuropa etwa einmal in 400 Jahren von einem solch verheerenden Ereignis heimgesucht werde. Werde es nochmals 0,8 Grad wärmer, erhöhe sich die Häufigkeit auf alle 300 Jahre, auch die Intensität des Starkregens steige weiter.