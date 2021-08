Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag : Zehn Milliarden Euro oder noch deutlich mehr? Bund und Länder bereiten Wiederaufbaufonds für Flut-Opfer vor

Berlin Bund und Länder wollen am Dienstag den Wiederaufbaufonds für die Opfer der Flutkatastrophe beschließen. Das Bundeskabinett soll den Fonds am 18. August auf den Weg bringen. Danach wird es Sondersitzungen des Bundestags und des Bundesrats geben müssen.

Bund und Länder planen einen Wiederaufbaufonds für die Schäden der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands im Volumen von mindestens zehn Milliarden Euro. Das berichtete der „Spiegel“ unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium, das die Summe jedoch nicht bestätigen wollte. Nach Informationen unserer Redaktion könnte sie am Ende deutlich höher ausfallen. In Bund- und Länderkreisen kursierten jauch Schätzungen von bis zu 30 Milliarden Euro. Bund und Länder sollen den Fonds den Informationen zufolge je zur Hälfte tragen.

NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hatte zuletzt davon gesprochen, dass der Wiederaufbaufonds innerhalb von fünf Wochen per Bundesgesetz startklar sein könnte. Demnach würde der Bundestag erst in seiner letzten Sitzung vor der Wahl am 7. September das Gesetz für den Wiederaufbaufonds mit drei Lesungen an einem Tag beraten und beschließen. Die Länder könnten dann voraussichtlich am 17. September im Bundesrat zustimmen können – oder früher in einer Sondersitzung.