Verkehrsminister fordern mehr Verbindungen Nachtzüge sollen das Flugzeug ersetzen

Die Bahn weist darauf hin, dass man bereits Erweiterungen des Angebots vornehme: Eine neue Nachtzuglinie, auch mit IC-Sitzwagen, verbinde Zürich mit Berlin beziehungsweise Prag mit Halten in Erfurt, Halle und Leipzig. Auch, so die Bahn-Sprecherin, ändere der bestehende Nachtzug Zürich–Hamburg seine Route und binde dadurch weitere Städte ein. Einen Ausbau gebe es überdies bei der Verbindung München-Venedig. Gemeinsam mit den Partnern würden 13 europäische Metropolen auf der Schiene über Nacht verbunden. Zur Forderung der Länder eines weiteren Ausbaus für mehr Klimaschutz heißt es: „Die Deutsche Bahn steht generell für klimafreundliches Reisen am Tag und in der Nacht.“