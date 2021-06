Bundestagswahlen : Forsa-Umfrage: Union baut Vorsprung auf Grüne aus

Das Reichstagsgebäude in Berlin am Morgen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Noch sind es einige Monate bis zur Bundestagswahl. Doch das Rennen um die Spitzenplätze ist in vollem Gange. Zulegen in der Gunst der Wähler kann derzeit die Union.

In einer neuen Forsa-Umfrage zur Bundestagswahl hat die Union ihren Vorsprung auf die Grünen weiter ausgebaut.

CDU/CSU kämen demnach auf 27 Prozent (plus 2 Prozentpunkte), Grüne auf 22 (minus 2), wie das von RTL und ntv in Auftrag gegebene Trendbarometer zeigt, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Alle anderen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. SPD und FDP kämen auf 14, die AfD käme auf 9 und die Linke auf 6 Prozent.