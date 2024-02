60. Münchner Sicherheitskonferenz „Taurus“ und eine Fronteinladung an Trump

Der Kanzler hat in seiner Rede gefragt: „Tun wir genug, wo wir alle doch genau wissen, was ein russischer Sieg in der Ukraine bedeuten würde?“ Doch wenn es um „Taurus“ geht, reagiert Scholz schmallippig, beinahe dünnhäutig. Taurus? Nächste Frage, bitte. Scholz antwortet gezielt – an der Frage vorbei. Der Öffentlichkeit verweigert der deutsche Regierungschef seit Monaten die Erklärung, was ihn daran hindere, die Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Die Moderatorin auf dem Podium versucht es. Also warum keine „Taurus“? Scholz antwortet ziemlich scholzomatisch. Eine „merkwürdige Frage“ sei das, schließlich werde Deutschland allein in diesem Jahr Militärgüter und Waffen im Wert von sieben Milliarden Euro liefern. Ein Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine soll dem angegriffenen Land Sicherheitsgarantien geben und weitere Waffenhilfe: Panzerhaubitze 2000, Radhaubitze, 120.000 Schuss Artilleriemunition, Luftverteidigungssystem SkyNex, Lenkflugkörper Iris-T. Deutschland stehe zu seinen Zusagen. Nur zu „Taurus“ sagt Scholz nichts. Warum nur? CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagt dazu unserer Redaktion: „Die Weigerung des Kanzlers, Taurus zu liefern, ist unverantwortlich, und die Weigerung, das zu begründen, ist inakzeptabel.“ Vermutlich verfolgten der Kanzler und die Mehrheit der SPD im Kern nach wie vor eine andere Russlandpolitik. Sie erwarteten, dass Russland nach dem Krieg auch wieder eine konstruktive Rolle spielen könne. „Darum weigert sich der Kanzler, zu sagen, dass die Ukraine gewinnen muss und weil Taurus natürlich keine Wunderwaffe, aber hochwirksam wäre, hält er sie zurück - als Signal an Russland und zum Nachteil der Ukraine. Weil es so ist, sagt er es nicht öffentlich.“ Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagt am Sonntag auf dem Podium zur „Taurus“-Debatte: „Es ist jetzt schwierig, zu erklären, warum der Bundeskanzler nicht gesagt hat: Ja, wir machen das!“ Allerdings könnte man angesichts der russischen Bedrohung und der Lage in der Ukraine sagen: „Wir schicken jetzt alles in das Feld gegen Putin, selbst ‚Taurus‘.“