Bürgerentscheid : Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann abgewählt

Peter Feldmann am Abend im Römer, dem Frankfurter Rathaus. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Peter Feldmann muss sein Amt als Oberbürgermeister von Frankfurt abgeben. Das ist das vorläufige Ergebnis eines Bürgerentscheids nach vielen Skandalen des SPD-Politikers.

Frankfurts umstrittener Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist bei einem Bürgerentscheid aus dem Amt gewählt worden. Das geht aus den vorläufigen Zwischenergebnissen der Abstimmung am Sonntag hervor, die die Stadt im Internet veröffentlichte.

FRANKFURT AM MAIN | Bürgerentscheid zur Abwahl von OB Feldmann (SPD), 499 von 575 Bezirken ausgezählt Ja: 94,9% Nein: 5,1% Das Quorum von 152.455 nötigen "Ja"-Stimmen wurde erreicht. #FrankfurtAmMain pic.twitter.com/MWwV0Zp1Ic

Feldmann räumte am Abend die Niederlage ein. Er habe festgestellt, dass das Quorum für seine Abwahl erreicht sei, sagte er. „Das heißt, dass ich damit dann am Freitag kein Oberbürgermeister mehr sein werde.“ An diesem Tag soll das Endergebnis der Abstimmung offiziell festgestellt werden.