Katholische Kirche : Frau soll Zentralkomitee der deutschen Katholiken anführen

Der amtierende ZdK-Präsident Thomas Sternberg tritt im November nicht mehr zur Wiederwahl an. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Bonn Die katholische Kirche wird von Männern beherrscht. Doch zumindest das Zentralkomitee der deutschen Katholiken soll bald von einer Frau geführt werden.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) soll ab November von einer Frau geführt werden. Der amtierende Präsident Thomas Sternberg tritt dann nicht mehr zur Wiederwahl an.

Das ZdK will im Sommer eine Findungskommission einsetzen. Von 1988 bis 1997 war das ZdK schon einmal von einer Frau geführt worden: Damals stand die CDU-Politikerin Rita Waschbüsch an der Spitze der katholischen Laienvertretung. Das ZdK vertritt die Nichtkleriker, also die normalen Gläubigen.