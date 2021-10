Präsidialamt als Jugend-Plattform : Freundliche Übernahme von Bellevue

Eine von 150: Auch Marisol Ferreira Lopes aus Karlsruhe übernahm am Donnerstag den Amtssitz des Bundespräsidenten. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bastelt in seiner Amtszeit an immer neuen Formaten, um mit Bürgern in Kontakt zu kommen. Nun testet er ein „Takeover“: Junge Menschen übernehmen das Schloss Bellevue. Nicht feindlich, sondern überaus freundlich.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt mit seiner Frau Elke Büdenbender zwar raus zu seinen Gästen vor dem Schloss Bellevue. Aber er geht erst einmal nicht wieder rein. Während er an diesem Donnerstagmorgen zur Seite abtritt, entern 150 junge Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet das Schloss. Nach der symbolischen Übergabe eines überdimensionalen Schlüssels hat das Präsidentenpaar den Amtssitz für die folgenden Stunden abgetreten. Es soll für einen Tag eine Bühne sein für diejenigen, die in der Pandemie zu kurz gekommen sind.

Eine von ihnen ist die 17jährige Maja Funke aus Düsseldorf. Die Schülerin des Theodor-Fliedner-Gymnasiums arbeitet im Jugendbeirat der Hertie-Stiftung mit und hat über Jugendaustausche und das Kennenlernen anderer Kulturen den Wert der Demokratie im eigenen Land schätzen gelernt. Und dass man selbst etwas dafür tun muss. In acht Arbeitsgruppen steigen die jungen Leute im Schloss und in Zelten im Park in acht Themenbereiche ein, befassen sich etwa mit digitaler Bildung, mit dem Klimawandel oder mit der Veränderung der Persönlichkeit durch die Pandemie.

Funke hat sich für die Gruppe „Beteiligung“ entschieden, geht darin der Frage nach, wie sich junge Leute in Politik und Gesellschaft einbringen, wie sie sich Gehör verschaffen können. Eine der ersten Erkenntnisse des Tages: Viele fühlen sich von der Politik nicht ernst genommen. Steinmeier kommt vorbei, hört zu. Und als er wieder geht, ist zumindest das Gefühl entstanden, dass es da doch den einen oder anderen gibt, der die Jugend ernst nimmt. Die jungen Leute entwickeln nun ideale Formate für Jugendbeteiligungen und tauschen sich aus: Manchenorts klappt vieles, anderswo ist gar nichts. Es entsteht das Vorhaben, in allen Bundesländern an die Landtage heranzutreten und die Parlamente mit „Wunschbäumen“ zu konfrontieren, auf denen Hoffnungen und Forderungen junger Leute festgehalten sind. Mit dem klaren Auftrag, die Jugend und ihre Themen besser in die Politik einzubinden.

In einer kleinen Willkommensansprache hat Steinmeier das Motto „Takeover Bellevue“, also die Übernahme des Schlosses, vorgestellt und es als eine Art Dankeschön formuliert: „Ausgerechnet in den schönsten Jahren, ausgerechnet am Start ins Leben, hat die Pandemie Sie hart getroffen“, stellt Steinmeier dabei fest. Die jungen Leute hätten auf unendlich viel verzichtet, um andere zu schützen. Sie hätten einen großen Anteil daran, dass Menschenleben bewahrt worden seien. Dafür will Steinmeier nicht nur danken, er will mit diesem Takeover-Manöver seinen Beitrag dazu leisten, dass die Themen der Jugend auf die Tagesordnung kommen.

Sein Blick richtet sich dabei über den Tiergarten hinweg ins Regierungs- und Parlamentsviertel, in dem in diesen Tagen viel diskutiert werde. Die von den Jugendlichen auf die Agenda im Bellevue gebrachten Anliegen sollten genau dort gehört und gesehen werden, nicht nur an einem Tag, sondern ernsthaft und auf Dauer. „Meine Unterstützung haben Sie“, sagt Steinmeier - und bescheinigt den 150 friedlich-freundlichen Bellevue-Besetzern, keine „passiven Politik-Erdulder“ zu sein, sondern selbst etwas anpacken zu wollen.

So wie Maja Finke. Sie erzählt, wie die geplante Tour der Schule nach Israel wegen Corona abgesagt werden musste, und sie schildert, wie die Monate im Distanzunterricht waren. Wie schwierig es wurde, sich wenigstens über Videokonferenzen mit Jugendthemen in Debatten einzuschalten und dass es nun um so schöner sei, zusammen zu sein und jemanden zu sehen, der zuhört. Und wenn es dann auch noch der Bundespräsident ist, tue das richtig gut. „Das gibt einem unglaublich viel Kraft“, schildert sie. Der Takeover-Tag habe ihr jedenfalls „viel Motivation gegeben weiterzumachen.“

Großes Lob bekommen die Jugendlichen auch vom Präsidenten. Er habe vom Engagement vieler junger Leute in der Pandemie erfahren. Und er habe „allergrößte Hochachtung“. Für die Schülerinnen und Schüler, die abends nach dem Homeschooling geflüchteten Kindern digitalen Nachhilfeunterricht gaben. Für die Jugendlichen, die eine kostenlose Online-Plattform für psychologische Ersthilfe einrichteten. Für die Chemie-Studierenden, die auf eigene Faust Desinfektionsmittel zusammenrürhten, als es im Laden keine mehr gab. Steinmeier fasst das zusammen in der Beschreibung einer Generation, „die sich nicht ausbremsen lässt“, die für andere da sei und selbst etwas bewegen wolle.