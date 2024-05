Kremlkritiker Friedenspreis Dresden posthum an Nawalny verliehen

Nawalny, prominenter Widersacher von Russlands Präsident Wladimir Putin, war am 16. Februar unter ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager am Polarkreis gestorben. Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum als Vertreter der Auslober bezeichnete Nawalny als einen „Menschenrechtsverteidiger“, der sein Leben gegeben habe. „Er hat ein Zeichen gesetzt, und er ist nicht allein.“ Dieser Preis sei auch eine Ehrung für dessen Frau Julia, die seinen Kampf unterstützte und fortsetze. An sein Vermächtnis „gilt es zu erinnern und uns zu fragen, was können wir tun für die Freiheit, nicht nur hier, sondern auch in Russland.“