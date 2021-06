Interview mit Friedrich Merz : „Lasst die Schulen in der nächsten Welle auf“

Friedrich Merz beim Ständehaustreff im August vergangenen Jahres in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Friedrich Merz lehnt „rote Linien“ von CSU-Chef Markus Söder ab und warnt davor, die Fehler des Wahlkampfes von 2017 zu wiederholen. Leidenschaftlich plädiert er für das Impfen von Schülerinnen und Schülern und das Offenhalten der Schulen und spricht davon, was durch den wiederholten Lockdown angerichtet worden sei.

Von Gregor Mayntz und Kerstin Münstermann

Herr Merz, das Unions-Wahlprogramm liegt vor. Die Frage an Sie als Wirtschaftsfachmann: Ist das seriös durchgerechnet?

Merz Aus einer großen Volkspartei kommen naturgemäß viele Wünsche. Viele haben Niederschlag im Programm gefunden, manche nicht. Wir gehen davon aus, dass wir vieles über wirtschaftliches Wachstum und hohe Steuereinnahmen finanzieren können. Diese Einschätzung teile ich.

CSU-Chef Markus Söder hat am Wochenende „rote Linien“ gezogen: Ohne die nächste Mütterrente gehe es für die CSU nicht. Kann man diese auch über wirtschaftliches Wachstum gegenfinanzieren?

Merz Ich halte gar nichts davon, dass wir uns gegenseitig rote Linien aufzeigen, jenseits derer angeblich nichts mehr geht. Wir haben in der Union das Thema Mütterrente schon zweimal ausführlich diskutiert, zweimal ist sie beschlossen worden, ein drittes Mal halte ich es nicht mehr für möglich. Bei aller Sympathie, die ich persönlich für die Mütterrente drei hätte, wir müssen Prioritäten setzen. Die Priorität der CDU liegt eindeutig bei der jungen Generation und deren Bildungschancen. Die Jungen sind durch Corona ja auch besonders in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die SPD will den Kreis der Einzahler in die Rentenversicherung vergrößern…

Merz Man löst ein Problem nicht, indem man den Kreis der Betroffenen vergrößert. Die Beamten, die Politiker, die Unternehmer, die Freiberufler haben alle dieselbe Demografie - wir würden das Problem einfach in die Zukunft schieben. Diese Lösung erscheint nur auf den ersten Blick einfach, sie ist es aber nicht.

Hätte man bei den Energiekosten nicht ehrlicher sein müssen? Diese werden steigen, wie man es auch dreht und wendet...

Merz Wir sehen den CO2-Preis über den Emissionshandel als das Instrument unserer Wahl an. Wahr ist, dass die Energiepreise tendenziell steigen, wir wollen aber andersherum die EEG-Umlage und die Stromsteuer senken. Perspektivisch könnten wir in Deutschland die Energiepreise sogar deutlich senken, wenn wir technologisch das Richtige tun.

Also wird es mit der Union für den Wähler nicht teurer… ein schwieriges Versprechen?

Merz: Wir halten Steuererhöhungen für falsch. Unsere Vermögensteuer heißt Grundsteuer und entspricht dem, was international an Vermögensteuer erhoben wird. Dass die Hälfte der Steuereinnahmen von den obersten zehn Prozent der Einkommensbezieher kommt, zeigt, dass wir bereits eine hohe Steuerbelastung der sogenannten Besserverdienenden haben. Wenn Olaf Scholz und andere den gegenteiligen Eindruck erwecken, dann ist das Klassenkampf und keine seriöse Steuerpolitik.

Spricht da schon ein künftiger Wirtschaftsminister?

Merz Nein. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir - wenn wir die Rahmenbedingungen richtig setzen - in den nächsten achtzehn Monaten einen sehr guten wirtschaftlichen Aufschwung sehen werden. Das hängt mit dem Nachholeffekt beim Konsum, den günstigen Finanzierungsbedingungen und der daraus resultierenden Investitionsbereitschaft der Unternehmen zusammen. Nach dem ein- bis zweijährigen Aufschwung werden allerdings Schwierigkeiten auftreten. Den Aufschwung für ein Modernisierungsjahrzent zu nutzen, wird deswegen die zentrale strategische Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein.

Ampel oder Schwarz-Grün – was muss man FDP-Chef Christian Lindner bieten, damit er bei seiner Ablehnung von einer Kanzlerin Annalena Baerbock bleibt?

Merz Wir gehen nicht auf den Basar und bieten den kleinen Parteien irgendetwas an. Unsere Botschaft lautet: Die Steuerbelastung in Deutschland ist hoch genug und muss – wenn wir uns das leisten können – tendenziell sinken.

Würden Sie lieber Schwarz-Grün oder mit der FDP regieren?

Merz Wir wollen ein Wahlergebnis erreichen, nach dem nur eine Koalition mit der Union möglich ist – ohne AfD und Linkspartei selbstverständlich, und möglichst auch ohne SPD. Die Tatsache, dass 39 Prozent der Bevölkerung eine unionsgeführte Bundesregierung wünschen, wir aber in den Umfragen erst bei 29 Prozent liegen, zeigt unser Potential, das wir ausschöpfen müssen.

Und wie?

Merz Die Unterschiede zwischen den Parteien müssen deutlich werden, zur Not auch streitig. Wahlkampf kommt von kämpfen, erst dann kommt die Wahl.

Spielen die Frauen Ihrer Auffassung nach in der Union eine angemessene Rolle? Die Besetzung aussichtsreicher Direktwahlkreise in NRW zeigt, dass die Anzahl der Frauen sich nicht nach oben verändert.

Merz Meine Sorge ist, dass die Zahl der Frauen in der nächsten Bundestagsfraktion sogar noch geringer ist. Wir müssen stärkere Anreize für Frauen setzen, Mitglied in der Union zu werden. Unsere Themen müssen einfach interessant genug sein. Und mit allem Respekt vor der Frauenunion – aber sie hat es in den letzten zehn Jahren eben auch nicht vermocht, den Anteil der Frauen bei den Mitgliederzahlen signifikant zu erhöhen.

Schmerzt sie der heftige Wettbewerb mit Armin Laschet noch? Oder ziehen Sie ohne Groll für ihn in den Wahlkampf?

Merz Ich habe zunächst ein wenig Abstand zu den Ereignissen auf dem Parteitag gebraucht. Ich habe mich aber schnell entschieden, den Wunsch vieler in der Partei anzunehmen und mich weiter zur Verfügung zu stellen. Das geht in unserem politischen System nur mit einem Bundestagsmandat. Die Rolle am Spielfeldrand liegt mir nicht. Entweder gehe ich noch einmal ganz in die Politik, oder gar nicht. Ich mache jetzt wieder sehr viel Wahlkreisarbeit, das macht mir richtig Spaß. Ich lerne viele Dinge neu, sehe aber auch viele Dinge, die sich wiederholen. Es läuft im Moment ganz gut, aber wir haben noch drei Monate, da kann noch viel passieren.

Eine ähnliche Ganz-oder-gar-nicht-Entscheidung hat auch Hans-Georg Maaßen getroffen. Ist er ein Gewinn oder eine Belastung für den Unionswahlkampf?

Merz Hans-Georg Maaßen ist Kandidat in einem der 299 Bundestagswahlkreise. Die Wählerinnen und Wähler in diesem Wahlkreis entscheiden, ob er Mitglied des Bundestages wird oder nicht.

Sie und Herr Maaßen stehen für die konservativere Klientel, die sich gegen Merkels Flüchtlingspolitik wandte. Gibt es überhaupt Personen, die markant für die Innere Sicherheit der Union stehen? Oder ist das eine Leerstelle?

Merz Der Bundesinnenminister hat diese Stelle voll und ganz besetzt und füllt sie aus…

… er tritt nicht mehr an.

Merz Nun, aber er füllt sie aus, und wenn ich nur mal zwei Länderinnenminister dazu nehme: Herbert Reul in NRW und Thomas Strobl in Baden-Württemberg sind bundesweit bekannt und füllen dieses Thema bis hin zum Kampf gegen die Clankriminalität ebenfalls besser aus als je ein Landesinnenminister in den letzten 20 Jahren. Wahr ist allerdings auch, dass wir den Sozialdemokraten in den letzten Jahren zu sehr nachgegeben haben. Denen hat es nicht genutzt und uns schon gar nicht. Jetzt ist so manches zu korrigieren, das ist auch die Auffassung von Armin Laschet: Es war nicht alles schlecht, aber es war vieles auch nicht gut genug.

Wir erinnern uns an den ruhigen Sommer von 2017, und dann kam das Kanzlerduell und alle sprachen vor allem über die Migration und machten die AfD stark. Droht das 2021 wieder, wenn wir etwa an die Bluttat von Würzburg denken?

Merz Ich habe das Fernsehduell ebenfalls in ,bester‘ schlechter Erinnerung. Damals war sogar zweifelhaft, ob die AfD überhaupt in den Bundestag einzieht. Diese Fernsehdiskussion hat ganz maßgeblich beigetragen zu den 12,6 Prozent. Da ist die Krise der Jahre 2015 und 2016 ins Bewusstsein der Bevölkerung zurückgekehrt, obwohl es zu dieser Zeit überhaupt keine ernsthaften Probleme damit gab. Wir sollten das antizipieren, indem wir uns jetzt klar äußern und auf die Kriminalität durch Flüchtlinge in Deutschland eingehen. Es gibt ja mit den allermeisten von ihnen kein Problem, aber das ist bei einem sehr kleinen Teil leider genau umgekehrt. Die haben wir uns mit der Flüchtlingswelle eben auch ins Land geholt. Deshalb ist die einhellige Überzeugung in der Führung der Union: So etwas darf sich nicht wiederholen.

Was folgt für Sie aus Würzburg?

Merz Für eine abschließende Schlussfolgerung ist es wahrscheinlich zu früh. Aber vorläufig gilt: Die Tat hatte wahrscheinlich einen islamistischen Hintergrund. Und die Sicherheitsbehörden müssen unabhängig davon ein sehr viel größeres Augenmerk auf die Gefährder und die psychisch auffälligen Einwanderer richten. Abgelehnte Asylbewerber müssen dann eben auch schnell abgeschoben werden. Das mag aus humanitären Gründen nicht in jedem Einzelfall möglich sein, aber die genaue Beobachtung und Gefährdungseinschätzung ist dann umso notwendiger.

Nach den Erfahrungen von 2017: Ist das Triell das richtige Format für die letzte Phase des Wahlkampfes?

Merz Das Format ist das eine, der Inhalt das andere. Ich habe das seinerzeit mit einiger Fassungslosigkeit beobachtet, wie sich sowohl die Journalisten als auch die Kandidaten so lange mit etwas beschäftigt haben, was zu dieser Zeit in Deutschland überhaupt kein Thema war. Ich hoffe, dass das diesmal beiden Seiten besser gelingt. Dann ist auch egal, wie viele Kandidaten dort sitzen.

Könnte zum Zeitpunkt des nächsten Triells im September Deutschland im Gefühl einer beginnenden vierten Welle stecken? Was droht dann für die Stimmung in der Bevölkerung?

Merz Wir sollten endlich aufhören, ständig über neue Bedrohungen zu reden. Wir alle mögen es doch nicht mehr hören – auch wenn das nicht heißt, vor realen Gefahren die Augen zu verschließen. Der Großteil der Bevölkerung ist bis Herbst geimpft und damit auch gegen die Delta-Variante geschützt. So bald wie möglich sollten wir auch Kinder und Jugendliche impfen. Die Schulen müssen offen bleiben, denn die Bevölkerungsgruppe, die unter den Corona-Langzeitfolgen am meisten zu leiden hat, sind die Schülerinnen und Schüler. Wir wissen doch noch gar nicht, was wir da durch den wiederholten Lockdown alles angerichtet haben. Ganz gleich, ob die vierte, fünfte, sechste oder siebte Welle kommt: Lasst die Schulen auf!

Worauf kommt es im Kampf gegen Corona jetzt an?

Merz Die Politik hat auch die Aufgabe, hin und wieder einmal etwas Zuversicht zu vermitteln. Es geht nicht um ein Gesundbeten. Es hat zwar alles erst sehr spät funktioniert, vieles war zu wenig und die Digitalisierung eine einzige Katastrophe. Aber im Sommer 2021 gibt es keine Veranlassung, erneut in Panik zu geraten.

In der letzten Regierungserklärung Merkels haben SPD, FDP und Grüne die Leistungen der Kanzlerin gewürdigt, der Unions-Kanzlerkandidat nicht. Hat Sie das überrascht? Waren es auch aus Ihrer Sicht 16 erfolgreiche Jahre?