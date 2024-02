Terrorismus Frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst

Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) will bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag weitere Details zur Festnahme bekannt geben. In der Einladung hieß es: „Zielfahnder des LKA Niedersachsen haben gestern, am späten Montagnachmittag, eine 65-Jährige Frau in Berlin festgenommen. Es könnte sich hierbei um ein gesuchtes mutmaßliches RAF-Mitglied, dem verschiedenste schwere Raubtaten zur Last gelegt werden, handeln. Ihre Identität wird aktuell noch geprüft.“