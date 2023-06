Vor dem Gipfel mit der Bundesregierung Kommunen fordern Fernwärme-Anschlusspflicht

Beim Verband kommunaler Unternehmen, wo viele Stadtwerke organisiert sind, pocht man auf mehr Flexibilität. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte auf Anfrage: „Der Gipfel ist ein gutes Signal: Politik ist trotz der hitzigen, teils komplett überdrehten Debatte der letzten Wochen bereit, zuzuhören und zeigt sich offen für Sachargumente.“ Um das 2045-Klimaneutralitätsziel zu erreichen, wie es Rechtslage ist, brauche man Fernwärme. Und für deren Ausbau und Umstellung auf Erneuerbare brauche man mehr Zeit und mehr Geld, so Liebing. „Statt der geplanten starren Vorgaben, bis 2030 einen Anteil bzw. eine Quote von 50 Prozent erneuerbarer Energie in den Wärmenetzen zu erreichen, sollte die Bundesregierung besser bestehende Transformationspläne nutzen, so der VKU-Vertreter. „Für die Verdichtung und Ausbau der Fernwärmenetze und die großtechnische Erneuerbare Wärmegewinnung brauchen wir zudem deutlich mehr Fördermittel und zwar stetig und verlässlich bis Mitte der 2030er Jahre“, sagte Liebing.