Wüst beim Wechsel in der Landesvertretung : Für NRW „die Flöhe husten hören“

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (links) am Mittwoch im Gespräch mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Foto: Europa-Parlament/DAINA LE LARDIC

Brüssel Gemessen an seiner Einwohnerzahl wäre Nordrhein-Westfalen das sechstgrößte Mitgliedsland der Europäischen Union, wenn das Land denn ein Staat wäre. Entsprechend wichtig sei die NRW-Präsenz in der EU, wo Lösungen auch für NRW-Herausforderungen lägen, sagte Regierungschef Hendrik Wüst in Brüssel.