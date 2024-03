Sicherheitsdebatte Fußball-EM kommt mit Grenzkontrollen und Urlaubssperren

Die Vorbereitung auf die EM laufe seit Monaten, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) im ARD-„Morgenmagazin“. Leipzig ist einer der Austragungsorte. „Wir hätten jetzt keinen Anschlag in Moskau gebraucht, um jetzt noch alarmierter oder so zu sein“, versicherte er. Nach dem Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ 2015 in Paris habe die deutsche Polizei, auch die sächsische, sehr viel an Taktik und Ausrüstung umgestellt, um sich für solche Einsätze vorzubereiten. „Und das wirkt natürlich auch jetzt.“ In Bayern trainierten vor kurzem rund 2000 Teilnehmer bei einer länderübergreifenden Anti-Terrorübung für den Ernstfall, das fiktive Szenario war ein Anschlag auf die EM.