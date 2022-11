G20-Treffen auf Bali : Überraschung unter Palmen

Meinung Bali Ist es ein Durchbruch? Die Gruppe der G20-Industriestaaten verständigen sich nach Angaben der USA und der EU auf eine Verurteilung des russischen Krieges in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Was das bedeutet.

Wenn die Erwartungen niedrig sind, dann können auch kleine Erfolge umso heller strahlen. Auf Bali gab es am frühen Dienstagmorgen zu Beginn des G20-Gipfels jedoch zunächst sogar eine große Überraschung. Nach ersten Berichten soll es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Im Entwurf steht – trotz Russlands Mitgliedschaft – offenbar eine klare Verurteilung des Kriegs in der Ukraine. Der Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin steigt damit deutlich. Zudem akzeptierte Russland nach Darstellung vom Montagabend, dass in der Abschlusserklärung aus einer Resolution der Vereinten Nationen zu dem Krieg zitiert wird. In dieser wird der Krieg scharf verurteilt und Russland zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert. Auch soll Putins Chefunterhändlerin zugestimmt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Abschlusserklärung als unzulässig bezeichnet werden soll.

Wenn das alles so eintritt, wie es bislang vor allem von westlichen Diplomaten berichtet wird, dann wäre das ein großer Erfolg des Formats G20, der indonesischen Gastgeber und der Sherpas, der Verhandler der beteiligten Nationen. Russland wiederum müsste eine diplomatische Niederlage in so ziemlich allen Bereichen hinnehmen. Warum der Kreml eine solche Erklärung unterzeichnen sollte? Bislang unklar.

Klar ist, dass das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping am Montag im Vorfeld des Gipfels zwar keinen Durchbruch, aber eine Annäherung brachte - und sich die Vorzeichen für den Gipfel dadurch änderten. Die Differenzen zwischen den USA und Chinad sind riesig, die Positionen besonders zu Frage von Taiwan könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch es wurden - diplomatisch gesprochen - Leitplanken eingezogen, die einen Absturz der Welt ins Chaos durch einen, möglicherweise bewaffneten, Konflikt der Supermächte verhindern soll. Und der lange Händedruck von Biden und Xi ist für den Kreml eine Niederlage. Eine Annäherung zwischen China und den USA ist das letzte, was Russland möchte, wähnte man China doch bislang uneingeschränkt an seiner Seite. Manchmal helfen symbolische Bilder wie die eines Händendrucks also mehr als man meinen möchte.