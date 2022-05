Treffen der G7-Arbeitsminister in Wolfsburg : Hubertus Heil will Rentner und Geringverdiener entlasten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach der G7-Konferenz mit seinen Amtskollegen aus den USA, Kanada, Japan, Frankreich, Großbritannien und Italien in Wolfsburg. Foto: dpa/Ole Spata

Berlin/Wolfsburg Arbeitsminister Heil will das deutsche Lieferkettengesetz in andere Industrienationen exportieren: Überall sollen Firmen verpflichtet werden, in der Produktion von Waren Menschenrechte und Arbeitsschutz einzuhalten, sagte Heil nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den sieben größten Industrienationen. Menschen mit geringen Einkommen will er dauerhaft weiter entlasten, wenn die Inflation anhält.