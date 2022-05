Abschluss des Funanzministertreffens auf dem Petersberg : G7-Staaten stützen Ukraine mit 9,5 Milliarden US-Dollar

Königswinter Die Finanzminister der sieben größten Industrienationen wollen die Ukraine kurzfristig mit einer Finanzspritze von 9,5 Millarden US-Dollar stützen. Der Löwenanteil des Geldes kommt von den USA, auch Deutschland steuert eine Milliarde bei. Finanzminister Christian Lindner dringt beim G7-Treffen auf höhere Zinsen gegen die Inflation.

Die sieben führenden Industrienationen (G7-Staaten) wollen die Ukraine kurzfristig mit einer zusätzlichen Liquiditätshilfe in Höhe von 9,5 Milliarden US-Dollar (knapp neun Milliarden Euro) unterstützen. Insgesamt greifen die USA, Kanada, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland dem von Russland überfallenen Land seit Jahresbeginn mit 19,8 Milliarden Dollar unter die Arme. In der Summe seien auch Gelder der internationalen Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank enthalten, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Abschluss des G7-Finanzministertreffens auf dem Petersberg bei Bonn.

Mit dem Geld soll der ukrainische Staat seine laufenden Ausgaben — etwa Sozialleistungen, Renten und Beamtengehälter — in den kommenden Monaten finanzieren. Kiew hatte die Höhe seiner monatlichen laufenden Ausgaben für staatliche Leistungen mit fünf Milliarden Dollar beziffert.

US-Finanzministerin Janet Yellen hatte die Partner-Staaten vor dem Treffen aufgerufen, der Ukraine kurzfristig 15 Milliarden US-Dollar für die kommenden drei Monate zu geben. Sie ging selbst in Vorleistung: Die USA steuern 7,5 Milliarden Dollar bei und damit die Hälfte der neuen Liquiditätshilfe. Das G7-Treffen blieb zwar hinter dieser Erwartung Yellens zurück, doch Lindner zeigte sich dennoch sehr zufrieden. „Die Erwartungen wurden übererfüllt“, sagte er. Der IWF sei nach dem Treffen auf dem Petersberg „viele Sorgen ärmer“.

Die übrigen sechs Staaten ohne die USA erklärten sich in Königswinter bereit, die US-Summe von 7,5 Milliarden um zwei auf 9,5 Milliarden aufzustocken. Davon übernimmt Deutschland eine Milliarde Euro, wie Lindner erklärte. Das Geld wurde bereits vom Haushaltsausschuss des Bundestags in den Bundesetat 2022 eingestellt. Im G7-Kommuniqué der Finanzminister heißt es, die Liquiditätshilfen würden zusätzlich zu weiteren Zahlungen des Westens für Rüstungsprojekte und humanitäre Hilfen fließen. „Wir stehen hinter der Ukraine während des gesamten Krieges und auch danach“, heißt es in dem Papier.