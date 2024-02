Zum deutsch-französischen Verhältnis Berlin, Paris und eine Achse für Europa

Europa, das Friedensprojekt, muss durch ungemütliche Zeiten. Womöglich auch durch einen Sturm. Für Deutschland und Frankreich, die beiden Staaten, deren Regierungen sich als Antriebsachse für Europa sehen, kann dies nur bedeuten: Sie sollten so eng wie möglich zusammenarbeiten, so einig wie möglich sein und möglichst wenig in Konkurrenz zueinanderstehen. Konkurrenz belebt das Geschäft? Nicht in diesem Fall, nicht in dieser Zeit, in der Frieden und Freiheit für den alten Kontinent längst nicht mehr garantiert sind.