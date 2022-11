Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder : Elternbeiträge unterscheiden sich sehr stark – auch in NRW

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz soll spätestens ab August 2029 jedes Grundschulkind von der ersten bis vierten Klasse einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Düsseldorf In vielen Bundesländern müssen sich Eltern an den Kosten für die Ganztagsbetreuung ihrer Grundschulkinder beteiligen. Die Höhe der Elternbeiträge unterscheidet sich jedoch sehr stark. Eine Studie ergab: Während die Betreuung in manchen Bundesländern gebührenfrei ist, zahlen Eltern in Mönchengladbach fast viermal so viel wie in Düsseldorf.