Vor Entscheidung im Haushaltsausschuss : Garantie für Zukunft von Bonner Hirn-Forschung

Der Bundesrechnungshof hatte die Haushälter des Bundestages zur Zukunft der beim Berlin-Umzug entstandenen caesar-Stiftung in Bonn alarmiert und davor gewarnt, ohne weitere Prüfungen das Stiftungsvermögen der Max-Planck-Gesellschaft zu übertragen. Nun weist deren Präsident die Vorwürfe zurück.

Unmittelbar vor der Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages über die Zukunft der Bonner caesar-Stiftung hat der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Max Stratmann, die Vorwürfe des Bundesrechnungshofes über die geplante Auflösung der Stiftung zurückgewiesen. „Die Vorwürfe des Bundesrechnungshofes sind unbegründet und berücksichtigen nicht die historische Entwicklung und die aktuelle Situation, in der sich caesar befindet“, sagte Stratmann unserer Redaktion.

Der Rechnungshof hatte aktuelle Evaluationen der Stiftungsarbeit vermisst, eine neue Analyse über einen Fortbestand der Stiftung angeregt und kritisiert, dass der Bundestag in die Entscheidung zur Auflösung der Stiftung nicht einbezogen werden sollte. Dabei sei dieser der eigentliche Stifter, weil er das Stiftungsvermögen in Höhe von 383 Millionen Euro zusammen mit dem NRW-Landtag 1994 zur Verfügung gestellt hatte, um im Gegenzug zum Regierungsumzug nach Berlin den Standort Bonn zu stärken. Auch stellte der Rechnungshof die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes in den Raum, da der Stiftungsrat zur Hälfte von der Max-Planck-Gesellschaft gestellt werde und dieser das Kapital der Stiftung zur „Aufzehrung“ übertragen werden soll.