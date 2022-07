Fragen und Antworten zum möglichen Gas-Komplett-Stopp : Gaskrise: Robert Habeck will Industrie bei „Gas-Triage“ nicht allein lassen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag in Wien. Foto: dpa/Tobias Steinmaurer

Analyse Berlin Am Montag haben die zehntägigen Wartungsarbeiten an Deutschlands wichtigster Gas-Pipeline Nord Stream 1 begonnen. Niemand weiß, ob Kreml-Chef Putin danach wieder russisches Gas fließen lässt. Verbände und Regierung rufen zum Energiesparen auf – und Wirtschaftsminister Robert Habeck will die Verbraucher bei drohenden Gas-Rationierungen nicht in jedem Fall bevorzugen. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.