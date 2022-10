DGB-Chefin Yasmin Fahimi zu Gaspreisbremse und Bürgergeld : „Alle staatlichen Hilfen müssen mit Beschäftigungsgarantien verbunden sein“

Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Interview Berlin Yasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, fordert von den Arbeitgebern Beschäftigungsgarantien im Gegenzug für staatliche Hilfen in der Energiepreiskrise. Sie sieht zudem die Länder in der Verantwortung, dem Bund in der Krise stärker beizuspringen: Sie sollen die Schuldenbremsen in den Länderhaushalten aufgeben, um mehr investieren zu können.