Moratorium für Energiesperren bei privaten Haushalten : Verbraucherschützer fordern Nachbesserungen bei Gas- und Strompreisbremse

Exklusiv Berlin Die Bundesregierung will ihre nachgebesserten Pläne für die Gas- und Strompreisbremsen zu Beginn des kommenden Jahres bereits an diesem Freitag beschließen. Für Deutschlands oberste Verbraucherschützerin, vzbv-Chefin Ramona Pop, gehen die staatlichen Hilfen immer noch nicht weit genug – insbesondere für die ärmsten privaten Haushalte.

Die Bundesregierung hatte in dieser Woche verbesserte Pläne zur Dämpfung der stark gestiegenen Energiepreise vorgelegt. Demnach soll die Gas- und Strompreisbremse für private Haushalte sowie kleine und mittlere Firmen rückwirkend auch die Wintermonate Januar und Februar umfassen. Damit soll eine „finanzielle Entlastungslücke“ zu den Bremsen geschlossen werden, die von März an bis April 2024 wirken sollen. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Kanzleramts, des Finanz- sowie des Wirtschaftsministeriums hervor, der an diesem Freitag vom Kabinett beschlossen werden soll.

Die Bundesregierung müsse zudem dafür sorgen, dass die Milliardenhilfen durch die Abschöpfung der Übergewinne bei Energiekonzernen auch wieder in die Staatskasse kämen. „Es wäre nur angemessen, diejenigen, die finanziell von der Krise profitieren, deutlich stärker in die Verantwortung zu nehmen. Manche verdienen sich in der Energiebranche gerade eine goldene Nase mit Zusatzgewinnen, die ihnen quasi in den Schoß fallen. Das muss ein Ende haben“, sagte Pop. „Statt der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Mindeststeuer von 33 Prozent auf Zusatzgewinne für die Öl-, Gas-, Kohle- und Raffinerieindustrie hält der vzbv mindestens eine Verdoppelung auf 66 Prozent für angemessen. Es ist unerträglich, dass einige an der Verbraucherkrise kräftig mitverdienen, während Staat und Verbraucher:innen unter der Kostenbelastung ächzen“, forderte die frühere Grünen-Politikerin.