Gefährlicher Einsatz : Soll die Bundeswehr in Mali bleiben?

Bundeswehr-Fahrzeuge nahe ihres Stützpunkte in Gao im Norden Malis. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Der Selbstmordanschlag auf die Bundeswehr in Mali markiert die besonderen Gefahren dieses Einsatz und bringt die Frage auf die Tagesordnung, ob Deutschlands Soldaten bleiben oder gehen sollen. Warum der Daumen nicht automatisch nach unten zeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Die Mechanismen klingen eingeübt und erwartbar. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt angesichts des nahenden Präsidentschaftswahlkampfes an, den in Frankreich zunehmend unbeliebten Militäreinsatz in Mali zu beenden. Kein Grund, über ein Ende der deutschen Mission in Mali nachzudenken, meint dazu die Regierung in Berlin. Auch der jüngste Selbstmordanschlag mit zwölf verletzten Bundeswehrangehörigen stellt für die Bundesregierung den Sinn der Mission nicht in Frage. Und doch wächst der Druck, wie eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses an diesem Mittwoch unterstreicht.

Die ursprünglichen Gründe für den Einsatz sind so überzeugend wie anhaltend gültig: Der Siegeszug islamistischer Terrormilizen auf die Hauptstadt Bamako konnte von den Franzosen Anfang 2013 gestoppt werden. Daraufhin startete Frankreich eine über Mali hinausreichende eigene Stabilisierungsmission in den fünf Ländern der Sahel-Zone, um den islamistischen Terror zurückzudrängen und im Zuge des Kampfes gegen den IS in Syrien und im Irak das Entstehen eines neuen Kalifats in Afrika zu verhindern. Wer also, wie Deutschland, die Allianz gegen den IS unterstützt, kann die Hände angesichts einer nach Afrika verschobenen terroristischen Bedrohung nicht in den Schoß legen.

Das wird noch unterstrichen durch den Umstand, dass Deutschland gar nicht Seite an Seite in den militärischen Operationen der Franzosen steht, sondern sich zwei anderen Missionen angeschlossen hat. Auf der einen Seite der Blauhelmmission der Vereinten Nationen, die mit einer fünfstelligen Zahl auch afrikanischer Soldaten die Region nachhaltig zu stabilisieren versuchen (UNISMA). Zum anderen einer Ausbildungsmission der Europäischen Union, die die malischen Streitkräfte fit machen will, um ihr Land selbst vor Terror schützen zu können (EUTM Mali).

Anders als in der gefährlichsten Phase in Afghanistan beteiligt sich die Bundeswehr in Mali nicht an Kampfhandlungen. Ihr Hauptjob bestand zunächst darin, Lufttransport für andere Blauhelme bereitzustellen. Inzwischen geht es auch um eine intensive Aufklärung, damit die UN-Mission über ein möglichst präzises Lagebild verfügt. Offenbar war in diesem Rahmen am vergangenen Freitag auch eine Bundeswehreinheit 180 Kilometer nördlich des zentralen deutschen Lagers Gao in einer „Nachtaufstellung“, das heißt: die deutschen Soldaten hatten in der Nähe der Ortschaft Tarkint kampiert. Um 6.28 Uhr raste ein Auto mit einer Bombe auf sie zu. Bei der Explosion wurde der Fahrer getötet, trugen zwölf deutsche Soldaten Verletzungen davon, drei davon schwer.

Was offenbar funktionierte, war die vorbereitete Rettungskette: Mit Hubschraubern wurden die Verletzten in französische, chinesische und deutsche medizinische Einrichtungen geflogen und nach ersten Operationen und Versorgungen mit zwei umgebauten Transportmaschinen nach Deutschland weiterverlegt, wo sie nun in den Bundeswehrkrankenhäusern in Koblenz und Ulm von Experten behandelt werden und nach Bundeswehr-Angaben „stabil“ sind.

Was weiterhin nicht funktioniert, ist die Befriedung der Situation in Mali und einigen angrenzenden Ländern. Eine Unterstützung der internationalen Gemeinschaft kann dann positiv wirken, wenn es einen intakten Kern einer anerkannten Regierung mit loyalen Streitkräften und dem Willen gibt, das Land zu befrieden. Stattdessen ist die Legitimität durch eine Abfolge von Putschen abhanden gekommen, gelten Teile des Staates als korrupt und werden immer mehr Regionen von Terrorgruppen beherrscht, die wiederum gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen. Das macht jeden Schritt zu einem Wagnis. Unklar ist zudem der Einfluss von Russland und China auf das Geschehen, die sich - gerade mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich - vermutlich ein Einknicken der Europäer erhoffen, um ihren eigenen Einfluss in Afrika zu erhöhen. Zudem hat sich ein Stimmungsumschwung abgespielt: In vielen Regionen gelten die französischen Soldaten nicht mehr als Befreier, sondern als Besatzer. Weil auch die Unterstützung in Frankreich rapide geschwunden ist, hat Macron den Rückzug in mehreren Schritten angekündigt.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, unterstreicht, dass die schwierigen Bedingungen, unter denen MINUSMA laufe, allen Verantwortlichen bewusst seien. Deshalb sei auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheitslage vor Ort gelegt worden. „Der Anschlag in Mali hat uns schmerzlich vor Augen geführt, dass wir trotz aller Vorkehrungen immer mit dem Schlimmsten rechnen müssen: Die Soldatinnen und Soldaten riskieren im Einsatz ihre Gesundheit und ihr Leben“, sagte Högl unserer Redaktion. Jetzt gelte es, die Hintergründe des Anschlags sorgfältig zu analysieren und auszuwerten, was hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden müsse, „damit sich so etwas nicht wiederholt“, unterstrich die Wehrbeauftragte.

Für die Linken forderte deren Verteidigungspolitiker Tobias Pflüger nach dem schlimmen Anschlag erneut ein Ende der Einsätze in Mali. Die Bundeswehr könne nichts daran ändern, dass sich die Lage immer weiter verschlechtere. Die französischen Kriegseinsätze seien sogar eskalierend. Auch die AfD verlangte eine sofortige Beendigung, weil es keine realistischen Zielvorgaben gebe. „Der Mali-Einsatz befindet sich offenkundig in einer deutlich höheren Risikostufe, als das bisher von der Bundesregierung kommuniziert wurde“, vermutete AfD-Bundeswehrexperte Rüdiger Lucassen.

„Für mich geht es nicht um die Frage eines Abzuges, sondern darum, ob unsere Soldaten bestmöglich geschützt sind“, erklärte Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner. Der Verteidigungsausschuss müsse sich jetzt gründlich mit dem Ablauf und den Hintergründen des Anschlages beschäftigen. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, empfahl, die Frage, in Mali zu bleiben oder zu gehen, nicht unter dem Eindruck des Anschlages zu beantworten, denn alle wüssten, wie gefährlich der Einsatz sei. „Die Frage an die Ministerin muss lauten: Was wollen wir in der Sahelzone erreichen, wie wollen wir es erreichen, bis wann, mit welchen Mitteln und welcher Ausrüstungß“, so die Liberale.