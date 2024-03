Verteidigung Geheimnisverrat-Vorwurf: 105 Personen bei Taurus-Sitzung

Die „Rheinische Post“ beruft sich dabei auf einen Brief der Ausschussvorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Darin heißt es demnach, an der fraglichen Sitzung hätten insgesamt etwa 105 Personen teilgenommen, „darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Landesvertretungen“.