Werte-Union-Vorsitzender Otte : Geht CDU-Mann für AfD ins Rennen um Bundespräsidentenamt?

Berlin Die AfD will bei der Bundespräsidentenwahl einen Gegenkandidaten stellen: Max Otte, Politiker der Christdemokraten und Vorsitzender der Werte-Union. Bei einer Kandidatur droht ihm ein Ausschlussverfahren aus der CDU.

„Klares Bekenntnis“ für Otte

AfD-Vize Stephan Brandner bestätigt, dass sich die AfD für Otte als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten ausgesprochen hat. Das Ergebnis in einer Schalte von Bundesvorstand und Landeschefs am Vorabend sei eindeutig gewesen, so Brandner. Er sprach von einem ganz klaren Bekenntnis zu Otte. Man habe einen Politiker gefunden, der ein „gutes Ansehen in der Öffentlichkeit“ genieße.