Berlin : Gemälde vor dem Büro von Altkanzler Schröder verschwunden

Berlin 16 Jahre lang hingen Kunstwerke im Flur vor dem Büro des Altkanzlers Schröder im Otto-Wels-Haus. Nun wurden drei von ihnen offenbar entwendet.

Wie der Bundestag am Freitag einen Bericht des „Stern“ bestätigte, hat Schröder bereits am vergangenen Montag Strafanzeige erstattet, weil aus dem Flur vor seinem Büro in einem Parlamentsgebäude drei Gemälde verschwunden sind. Demnach handelt es sich um zwei Holzdrucke des Malers und Grafikers Uwe Bremer sowie eine Grafik von einem namentlich nicht genannten chinesischen Künstler.