Coronavirus : Generelle Testpflicht bei Flug-Einreisen ab Sonntag

Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover im vergangenen Oktober. Ab Sonntag gilt erneut eine Einreise-Testpflicht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Ihr Flugticket und Ihren Testnachweis, bitte: Für Urlauber und andere Reisende, die auf dem Luftweg nach Deutschland kommen, greifen bald strengere Vorgaben für Tests. Nun werden Details bekannt.

Die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben sollen mit diesem Vorlauf in Kraft treten, damit sich Reisende und Fluggesellschaften darauf einstellen können, wie es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß. Ins Flugzeug steigen können soll man dann nur noch mit einem frischen negativen Testergebnis. Dies soll auch unabhängig von den Infektionszahlen im Urlaubsland gelten.

Millionen Impfdosen in den Ländern im Lager

Corona-Pandemie : Millionen Impfdosen in den Ländern im Lager

Die neue Testpflicht soll vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Die entsprechende neue Einreiseverordnung will Minister Jens Spahn (CDU) voraussichtlich an diesem Freitag verkünden. Zuvor muss das Bundeskabinett zustimmen.

Merkel mahnt Verbesserungen bei Pandemie-Bekämpfung an

Regierungserklärung : Merkel mahnt Verbesserungen bei Pandemie-Bekämpfung an

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Montag beschlossen, dass eine Testpflicht als Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland kommen soll. Denn ansteckendere Virusvarianten und ihre weltweite Verbreitung zeigten, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr weiterhin „auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt“ werden müsse.

Merkel baut auf mehr Impfstoffproduktion in Europa

EU-Gipfel : Merkel baut auf mehr Impfstoffproduktion in Europa

DIE NEUE TESTPFLICHT: Greifen soll die neue Testpflicht in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Alle Passagiere, die per Flugzeug ab 0.00 Uhr nach Deutschland einreisen wollen, müssen sich verpflichtend vor der Abreise testen lassen. Crews sind ausgenommen. Tests machen lassen kann man an zugelassenen Stellen im Ausland, wie es im Ministerium hieß. Das Ergebnis muss vor Abreise da sein, um es der Airline vorlegen zu können. Dabei darf der Abstrich für den Test höchstens 48 Stunden vor der Einreise genommen worden sein. Wenn es Reisenden nicht möglich ist, einen Testnachweis zu bekommen, sollen auch Fluggesellschaften Tests anbieten können.