Gerhard Schröder seit 60 Jahren in der SPD Versteckte Ehrung für einen umstrittenen Genossen

Die fiel allerdings verhältnismäßig klein aus und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Für die Veranstaltung waren rund 40 Gäste angemeldet. Die SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil nahmen nicht teil. Schröder ließ sich nichts anmerken, kam demonstrativ gut gelaunt zur örtlichen Parteizentrale in seinem Wohnort Hannover. Zusammen mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim traf er nur zehn Minuten vor Beginn der für 11 Uhr angesetzten Ehrung ein und schlenderte zum Hintereingang. Zu den wartenden Journalisten sagte er: „Dies hat weniger historische Bedeutung. Die bekommt jeder nach 25 Jahren, nach 50 Jahren und nach 60 Jahren. Da sind alle SPD-Mitglieder gleich. Ich bin also ein Gleicher unter Gleichen.“ Zu seinem Verhältnis zu Putin und seiner Haltung zum Angriffskrieg in der Ukraine sagte er: „Ich habe deutlich gemacht, was ich von dem Krieg halte, nämlich nichts. Ich habe aber nicht vor, meine persönlichen Beziehungen zu verändern.“