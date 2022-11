Polizeiliche Kriminalstatistik : Der Feind im eigenen Haus -- Gewalt in Partnerschaften

Bundesfrauenministerin Lisa Paus (links) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik zur Gewalt in Partnerschaften Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Zahlen bei Gewalt in Partnerschaften sind bedrückend. 143 000 Opfer häuslicher Gewaltexzesse hat die Polizei für das Jahr 2021 registriert. Die Dunkelziffer ist weit größer. Ganz überwiegend trifft die Gewalt Frauen, während die Täter meist Männer sind. Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wollen künftig gegen diese „Femizide“ entschlossener vorgehen

Von Holger Möhle

Nancy Faeser hat es selbst erlebt. Als Rechtsanwältin begleitete sie die Polizei auf Nachtstreife, wenn die Beamten in Wohnungen und Häuser gerufen wurden, in denen – meistens Männer – ihre Frauen geschlagen, bedroht oder vergewaltigt haben. Heute als Bundesinnenministerin geht Faeser gegen Gewalt in Partnerschaften vor, dort also, wo der Feind im gemeinsamen Haus wohnt oder (noch) im gemeinsamen Bett schläft. An diesem Donnerstag stellte Faeser, gerade zurück vom deutschen WM-Auftaktdebakel aus Katar, mit Lisa Paus, Bundesministerin für Frauen und Familie, die Polizeiliche Kriminalstatistik Partnerschaftsgewalt für 2021 vor.

Die Zahlen sind erschreckend. Paus betont, jede Stunde würden durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in ihrer Partnerschaft. Beinahe jeden Tag versuche ein Partner oder Ex-Partner eine Frau zu töten. Fast jeden dritten Tag sterbe eine Frau durch ihren derzeitigen oder früheren Partner. „Das ist die Realität. Realität ist auch, dass viele Gewaltopfer Angst haben, sich Hilfe zu holen.“ Paus hat für die Partnerschaftsgewalt gegen Frauen einen Begriff: „Femizide“. Auch Bundesinnenministerin Faeser sagt: „Wenn Männer Frauen töten, weil sie Frauen sind, dann ist es angemessen und auch notwendig, von „Femizid“ zu sprechen.“

Paus, Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, sprechen dabei auch über ein verbreitetes Phänomen bei Kriminalität: über das sogenannte Dunkelfeld, also jene Straf- und Gewalttaten, die von der Statistik nicht erfasst seien, weil die Delikte von den Opfern – oft aus Angst oder Scham – nicht angezeigt würden. Bundesfrauenministerin Paus schätzt, dass etwa zwei Drittel der weiblichen Opfer „auch nach schwerster Gewalt nicht zur Polizei gehen“ und die Straftat anzeigen würden. Die Statistik weist für 2021 exakt 143 604 Opfer von Partnerschaftsgewalt aus, das sogenannte Hellfeld. Damit würden – grob geschätzt – knapp 300 000 Frauen (und Männer) die Gewalt ihrer Partner und Partnerinnen an ihnen nicht anzeigen, wie Paus auf Nachfrage bestätigt. 80 Prozent der Opfer seien Frauen, 20 Prozent seien Männer. BKA-Präsident Münch verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Bereitschaft zur Strafanzeige in bestehenden Partnerschaften geringer sei als bei einer Anzeige gegen einen Ex-Partner. Das Dunkelfeld sei in Partnerschaften, die nach außen noch aufrechterhalten würden, besonders hoch. Münch betont, Delikte psychischer Gewalt wie Bedrohung, Stalking oder Nötigung würden leichter angezeigt als physische Gewalt wie Freiheitsberaubung, Zwangsprostitution, Vergewaltigung, Totschlag oder Mord. Besonders bedrückend: Die Statistik weist für das vergangene Jahr auch 121 Morde an Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner aus.