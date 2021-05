Politisch motivierte Gewalt : Ein Weckruf für die Mitte der Gesellschaft

Meinung Als Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen der Gesellschaft betrachtet Innenminister Horst Seehofer (CSU) die regelmäßige Statistik über politisch motivierte Kriminalität. Um „früh“ geht es inzwischen nicht mehr. Die Gesellschaft muss aufpassen, dass sie nicht zu spät reagiert.

Die aktuelle Statistik zur politisch motivierten Kriminalität in Deutschland ist eine Steilvorlage für alle Fans des weit verbreiteten Whataboutism. Diese rapide zunehmende Unart, von jedem schlüssigen Nachweis durch den Hinweis auf einen anderen Befund abzulenken, zeugt schon selbst von einem größer werdenden Kommunikationsdefekt in unserer Gesellschaft. Mit dem linken Zeigefinger werden die einen nun auf die rasant gestiegene Zahl rechtsextremistischer Straftaten zeigen, mit dem rechten Zeigefinger die anderen auf die rapide angestiegene Zahl linksextremistischer Gewalt. Rechts führt mit großem Abstand bei der Kriminalität insgesamt, links führt mit großem Abstand bei der Gewalt. Hat sich das damit ausgeglichen? Nein! Es vermehrt im Zusammenspiel vielmehr die Bedrohung für die freiheitliche Gesellschaft. Deshalb: Nieder mit Whataboutism!

Mehr kriminelle Energie am rechten wie am linken Rand, mehr Neigung zur Eskalation von Corona-Protesten, mehr Angriffe auf Amtsträger und Journalisten, mehr Hass auf alles, das nicht der eigenen Meinung ist und zwar in einem Ausmaß, dass die Behörden allein hier pro Tag 30 Straftaten registrieren. Das alles nimmt Innenminister Horst Seehofer zusammen, wenn er einen klaren Trend zur „Verrohung“ feststellt.