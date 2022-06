Vor Koalitionsausschuss : Gewerkschaften fordern Zuschlag bei Hartz IV

Berlin Steigende Preise machen den Menschen das Leben schwer. Der Finanzminister warnt, schon in einigen Wochen könne es „eine sehr besorgniserregende Situation“ geben. Schnürt die Regierungskoalition ein weiteres Entlastungspaket?

Der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP tagt an diesem Mittwoch. Beraten wird über mögliche Maßnahmen im Kampf gegen die Preissteigerungen in den kommenden Wochen. Eine Presseunterrichtung im Anschluss war zunächst nicht geplant.

Lindner warnt vor Wirtschaftskrise

Finanzminister Christian Lindner (FDP) schwor die Bürger angesichts steigender Preise infolge des Ukraine-Kriegs auf eine lange Phase mit Entbehrungen ein. „Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten“, sagte Lindner am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“. Es gehe um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit. „Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation.“ Oberstes Ziel müsse nun sein, die Inflation zu stoppen. „Nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern weil viele Menschen auch Sorgen haben, ob sie das Leben bezahlen können.“

Der DGB forderte, deswegen den Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer umgehend auf mindestens 12 800 Euro zu erhöhen. „In einer solchen Zeit der Krisen kann es nicht allein der Lohnpolitik aufgebürdet werden, Kaufkraftverluste zu verhindern und soziale Härten abzufedern“, sagte Fahimi.

Vorbereitet werden soll vom Koalitionsausschuss auch die „Konzertierte Aktion“, die Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 1. Juni angekündigt hatte. Dabei soll am 4. Juli gemeinsam mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber beraten werden, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist.