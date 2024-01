Großdemo der Bauern Protest wirkt - aber nur ein bisschen

Wie der Widerspruch bei der Landwirtschaft aufgelöst werden könnte, haben zwei Kommissionen umfassend zu Papier gebracht: Die Zukunftskommission Landwirtschaft und die vielfach gelobte Borchert-Kommission. Die zahlreichen Empfehlungen zum Umbau des Agrarsektors, die unter Beteiligung der Bauernschaft erarbeitet wurden, sind aber in der Umsetzung stecken geblieben. Wer zudem nun die einst von Borchert vorgeschlagene Tierwohlabgabe auf tierische Produkte vorantreiben will, sollte wissen, das zahlen am Ende die ohnehin schon von steigenden Preisen geplagten Verbraucher. Auf all das noch mal zu rekurrieren, wie es jetzt die Fraktionsvorsitzenden der Ampel nach dem Spitzengespräch mit den Bauern getan haben, ist zwar schlau. Aber was heißt das konkret? Hier muss die Ampel schleunigst liefern, sonst ebbt der Protest wohl nicht ab. Ob sie dazu freilich noch die Kraft hat, darf bezweifelt werden.