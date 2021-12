Abwehr einer neuen Corona-Welle : Große Sorge vor Omikron kurz vor Weihnachten

Trotz der drohenden Omikron-Welle haben Bund und Länder vor Weihnachten keinen echten Lockdown beschlossen. Handel und Gastronomie dürfen vorerst offen bleiben. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Trotz aktuell sinkender Inzidenzen gibt die hochansteckende neue Virusvariante keinen Anlass zur Entwarnung. Auch der politische Streit schwelt weiter.

Von Hagen Strauß und Jana Wolf

Die Kritik an den neuen Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemiebekämpfung rund um die Weihnachtstage wächst weiter an - ebenso die Sorge vor der hochansteckenden Omikron-Virusvariante. Zugleich mehren sich die Stimmen für eine Impfpflicht, wobei noch offen ist, für welche Personengruppen diese gelten soll. Im Februar soll der Bundestag darüber abstimmen, die Abgeordneten sollen ohne Fraktionszwang entscheiden können.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte mehr Handlungsspielraum für die Bundesländer, um auf die kritische Lage reagieren zu können. „Wir brauchen die Möglichkeit zu handeln für alle Bundesländer und zu jedem Zeitpunkt. Uns fehlt die Zeit, erst warten zu müssen, bis der Bundestag wieder neu zusammentritt und das Infektionsschutzgesetz ändert“, sagte Kretschmer unserer Redaktion. Dabei geht der CDU-Politiker von Szenarien aus, in denen 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten auch in der kritischen Infrastruktur krank werden könnten oder in Quarantäne müssten. „Und da muss man natürlich bei den Schutzmechanismen in gleicher Weise vorbereitet sein“, so Kretschmer. Er spielte damit auf die Frage an, ob der Bundestag erneut die epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen soll. Mit der Notlage sollen die Länder wieder mehr Spielraum für weitreichendere Maßnahmen bekommen. Der Ruf danach wird lauter.

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), sprach von einem „großen Fehler“, dass der Bund die epidemische Notlage habe auslaufen lassen. „Falls sich die Befürchtungen der Wissenschaftler in Bezug auf Omikron bewahrheiten, brauchen wir alle Werkzeuge aus unserem Werkzeugkasten. Noch mehr Covid-19-Patienten würden unser Gesundheitssystem überlasten“, sagte Holetschek unserer Redaktion. Zudem plädierte der CSU-Politiker dafür, den bisher für 7. Januar angepeilten Termin für die nächsten Bund-Länder-Beratungen vorzuziehen, um die Lage neu zu bewerten. „Wir sind in einer volatilen Phase der Pandemie - und das Virus hält sich nicht an Feiertage“, so Holetschek.

Bund und Länder hatten am Dienstag vereinbart, dass „spätestens ab dem 28. Dezember“ schärfere Kontaktbeschränkungen gelten sollen. Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sind dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Sobald eine ungeimpfte Person beteiligt ist, sind Treffen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei weitere Personen beschränkt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte diese Beschlüsse gegen Kritik verteidigt. „Wir haben den Ländern, wenn man so will, eine Deadline gegeben, der 28. (Dezember)“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF. Die Länder könnten aber früher agieren, sie seien auch in der Pflicht. Zugleich hatte Lauterbach deutlich gemacht, dass er wegen Omikron mit einer Verschärfung der Lage zum Jahreswechsel rechnet. Zwar sei eine „große, schnelle Welle“ noch nicht da. „Das wird sich ändern zum Jahreswechsel und in der ersten Januar-Woche“, mahnte Lauterbach am Donnerstag bei WDR 2.

Sein Parteikollege Dirk Wiese, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion, forderte die Länder auf, nach Weihnachten die Möglichkeiten des neuen Infektionsschutzgesetzes voll auszuschöpfen. „Der derzeitige Instrumentenkasten des Infektionsschutzgesetzes gibt den Bundesländern einen umfassenden Handlungsspielraum. Teilweise haben die Bundesländer hiervon auch noch nicht umfassend Gebrauch gemacht“, sagte Wiese unserer Redaktion. Einen Lockdown halte er derzeit nicht für erforderlich. Wichtig sei vielmehr, Kontakte zu reduzieren und das Boostern weiter voranzubringen. „Auch über die Feiertage“, betonte Wiese.

Mit Blick auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht sagte der SPD-Innenexperte, nach der neuen Stellungnahme des Ethikrates erwarte er Anfang Januar eine breite Debatte darüber im Parlament. „Aktuell sehe ich eine starke Unterstützung für eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag“, so Wiese.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer begrüßte die Impfpflicht-Debatte. „Ich finde es absolut richtig, dass der Bundestag darüber spricht, auch, dass es Gruppen-Anträge sind. Also nicht die Regierung macht Vorschläge, sondern aus dem Parlament heraus“, sagte Kretschmer. Der Impfstoff sei verfügbar, er sei sicher und wirke auch. „Und auf der anderen Seite diese enormen Belastungen, diese enormen Kosten für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Das Impfen ist das richtige Instrument“, betonte Kretschmer. Der GMK-Vorsitzende Holetschek sagte, in dieser Pandemiephase müsse man „adäquat“ reagieren können. „Dazu gehört auch, die allgemeine Impfpflicht rasch zu beschließen. Wir dürfen uns kein Zögern erlauben“, so der CSU-Politiker.

