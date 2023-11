Extremismus Großrazzia gegen „Islamisches Zentrum Hamburg“

Berlin · Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegen das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IHZ) sind am Donnerstag 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit.

16.11.2023 , 07:53 Uhr

Mehr zum Thema in Kürze. Foto: ---/dpa-Infografik/dpa

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, das IHZ werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Mehr zum Thema folgt in Kürze. © dpa-infocom, dpa:231116-99-965073/2

(dpa)