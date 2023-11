Extremismus Großrazzia gegen Islamisten mit Iran-Verbindung

Durchsucht wurden auch drei Objekte in München. Im Fokus standen dabei mögliche Verbindungen der Islamischen Vereinigung Bayern (IVB) zum IZH. Das IZH soll laut bayerischem Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren immer wieder Imame an die IVB in München entsandt haben. Zudem sei in der Satzung des Münchner Vereins festgelegt, dass das Vermögen bei einer Auflösung an das IZH fallen solle.