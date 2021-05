Klimadialog : Grüne fordern Verdopplung deutscher Klimafinanzierung

Der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer verlangt von der Bundesregierung, die Investitionen in den Klimaschutz zu erhöhen. Foto: Marcel Kusch/dpa

Berlin Heute tritt die Kanzlerin auf dem internationalen Klimadialog auf. Doch an ihren frisch verkündeten Klimaschutzzielen gibt es durchaus Kritik. Auch die Gründen stellen Forderungen.

Die Grünen verlangen von der Bundesregierung, die Investitionen in den Klimaschutz zu verdoppeln.

Acht Milliarden Euro bis 2025 - „das wäre das Mindeste“, was Kanzlerin Angela Merkel beim sogenannten Petersberger Klimadialog heute verkünden solle, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ähnlich äußerte sich die klimapolitische Fraktionssprecherin Lisa Badum in der „Augsburger Allgemeinen“.

Der seit Montag tagende 12. Petersberger Klimadialog - eine Serie von Ministertreffen, benannt nach dem ersten Tagungsort bei Bonn - geht an diesem Donnerstag und Freitag in die entscheidende Phase. Dann kommen rund 40 Fachminister aus aller Welt per Videokonferenz zusammen, um über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 zu verhandeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll gegen 14 Uhr zugeschaltet werden und wird dann voraussichtlich die neuen Klimaziele der Bundesregierung thematisieren.