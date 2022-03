Die Grünen und die Last der Verantwortung : Die gestresste Partei

Regieren ist alles andere als Schaukelei: Wirtschaftsminister Robert Habeck während seines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er über Energieimporte verhandelte Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

In der Ampel-Koalition trägt niemand so schwer an der Regierungsverantwortung wie die Grünen. Der Krieg in der Ukraine bringt sie nun auch in der Frage von Energiesicherheit und der Suche nach neuen Gasquellen unter Druck

Westhafen, Berlin. Eine umgebaute Lagerhalle an einem Tag im Spätherbst vergangenen Jahres. Draußen ist es grau. Die Republik hat Corona. Und bald auch eine neue Bundesregierung, auch wenn darüber zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden ist. Rot-Gelb-Grün. Die Gespräche über eine Ampel-Koalition laufen gut. In der Halle -- „unserem kleinen grünen Wohnzimmer“ -- steht Robert Habeck am Rednerpult, zu diesem Zeitpunkt noch Co-Vorsitzender der Grünen gemeinsam mit Annalena Baerbock. Habeck spricht über eine „Hoffnungszeit“, die jetzt angebrochen sei. Und davon: „Wir haben die Aufgabe, diese Hoffnung nicht zu enttäuschen.“ Dann sagt er den Grünen etwas voraus, was in diesem Moment noch sehr abstrakt klingt und erst Monate später konkret wird. Habeck: „Wir werden uns als Partei verändern. Diese vier Jahre, die kommen werden, werden uns verändern.“

Gut fünf Monate später muss man nur in die Gesichter von Habeck, Baerbock oder Agrarminister Cem Özdemir blicken, um zu sehen: Sie haben sich verändert. Die Regierungsverantwortung lastet tonnenweise. Keine der drei Parteien der Ampel-Koalition trägt so schwer am Regierungsamt wie die Grünen. Die einstige Friedenspartei, die ihre Klärung mit der Realität Ende der 1990er Jahre im Kosovo-Krieg hatte, wird nur wenige Monate nach Einstieg in die Bundesregierung wieder vom Krieg eingeholt -- mitten in Europa. Habeck, Baerbock, Özdemir und Co. müssen erleben, dass sie ihr Ziel einer strengeren Rüstungsexportpolitik – verabredet im Koalitionsvertrag der Ampel – unter den Bedingungen des Ukraine-Krieges nicht halten können. Erst stemmten sich die Grünen – wie auch SPD und Teile der FDP -- gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wenige Tage nach Ausbruch des Krieges stimmten sie dann mit der Ampel doch dafür, den bedrängten Ukrainern mit Panzerfäusten, Stinger-Luftabwehrraketen, Strela-Raketen aus alten NVA-Beständen und den längst versprochenen Helmen beizuspringen. Vor allem ahnen die einstigen Ökopaxe schon jetzt: Sie werden mit dieser einen Zusage nicht auskommen, je länger Putins Krieg gegen das Nachbarland dauert. Wie sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk unlängst: „Wir brauchen drei Dinge: Waffen, Waffen und Waffen.“

Und dann müssen die Grünen auch noch zusehen, wie sich SPD und FDP etwa in der Frage des Sondervermögens der Bundeswehr die Bälle zuspielen. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind in ihrer Höhe eine ziemlich einmalige Zusage, zumal es in Wahrheit neue Schulden außerhalb des regulären Haushaltes sind. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner haben hier Tatsachen geschaffen, ohne die Partei- und Fraktionsspitzen der Grünen zu informieren. Grünen-Co-Vorsitzender Omid Nouripour versucht gute Miene zum abgekarteten Spiel: „Die internen Abläufe in der Koalition sind für die öffentliche Debatte nicht geeignet“, sagte er unserer Redaktion.

Bringt der Krieg und die Entscheidungen innerhalb der Bundesregierung zur Waffenhilfe die Grünen bereits in Nöte, muss die Partei noch auch auf einem zweiten Feld arge Zugeständnisse machen: in der Energie- und Klimapolitik. Erst ärgerte Bundeskanzler Scholz die Grünen, als er in Brüssel der Atomkraft zu einem Nachhaltigkeitslabel verhalf, das die EU-Kommission schließlich beschloss. Scholz dürfte ein Interesse haben, dass die Grünen nicht noch einmal die SPD überholen, zumal die über ihren Vorsitzenden Nouripour erneut Ansprüche auf das Kanzleramt anmelden. Für 2025 sei das Ziel, „die führende Kraft der linken Mitte zu werden und in der Kanzlerfrage erneut mitspielen zu können“, so Nouripour.