Timon Dzienus, Chef der Grünen Jugend, ist unter den Demonstranten : „Ich habe in Lützerath viele blutende Menschen gesehen“

„Ich habe in Lützerath viele blutende Menschen gesehen“

Chef der Jugendorganisation der Grünen: Timon Dzienus (26) ist seit Oktober 2021 Bundes-Chef der Grünen Jugend. Er kommt aus Lemwerder in Niedersachsen. Foto: Elias Keilhauer

Interview Lützerath/Berlin Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, der selbst vor Ort ist, kritisiert das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des Kohle-Dorfs Lützerath: Dutzende Hundertschaften hätten am Mittwoch überwiegend friedliche Demonstranten mit „Hieben und Tritten angegriffen“. Wer Gewaltanwendung ablehne, solle dies „unbedingt zunächst einmal auf die Polizei beziehen“.

Herr Dzienus, Sie waren heute in Lützerath im Polizeikessel. Wie haben Sie den Tag heute wahrgenommen?

Aber der Polizeipräsident von NRW hat ein grünes Parteibuch, ebenso wie der Umweltminister oder die Vize-Ministerpräsidentin und der Vize-Kanzler. Die Grünen haben diese Räumung mit zu verantworten. Sie sitzen also nicht im gleichen Boot wie Ihre Parteifreunde?

Dzienus In dieser Situation nicht. Trotz der Entscheidungen, die grüne Ministerinnen und Minister aus rechtlichen Gründen gefällt haben, muss es möglich sein, hier vor Ort zu protestieren und die Räumung von Lützerath stoppen zu wollen. Auf dem Grünen-Parteitag haben die Gegner der Räumung auch nur knapp verloren. Ich repräsentiere hier mit meinem Protest also auch die Meinung von fast der Hälfte aller Grünen-Delegierten auf dem jüngsten Parteitag.

Dzienus Nein, denn wir sind eine demokratische Partei, in der unterschiedliche Haltungen vertreten sind. Es ist wichtig, dass diese Räumung auch aus den Reihen der Grünen kritisiert wird.

NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hat die Proteste kritisiert und gesagt, sie hängten sich in Lützerath am falschen Ort auf, sollten sich lieber auf andere Orte konzentrieren. Was entgegnen Sie Krischer?