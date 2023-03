Interview Grüne-Jugend-Chef Timon Dzienus “Wir müssen darüber diskutieren, wie wir RWE in die Hand des Staates legen können“

Dzienus RWE ist weiterhin einer der größten CO2-Emittenten Europas. Der Konzern betreibt einige der dreckigsten Kohlekraftwerke auf dem Kontinent. Das Geschäftsmodell beruht darauf, Folgekosten auf die Gemeinschaft und das Klima abzuwälzen. Ja, RWE will grün und klimaneutral werden und investiert hier auch eine Menge. Aber bisher wirkt das vor allem wie Greenwashing. Ich habe wenig Vertrauen in RWE. Es ist noch gar nicht so lange her, dass RWE den Klimawandel öffentlich geleugnet hat.