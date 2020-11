Reaktion auf Anschlagsserie : Grüne legen Plan gegen islamistische Gefährder vor

Berlin Nach den Anschlägen in Dresden, Frankreich und Österreich fordern Grünen-Politiker ein entschlossenes Vorgehen gegen islamistische Gefährder. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten über einen Elf-Punkte-Plan von Bundeschef Robert Habeck und Grünen-Innenpolitikern.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Stefan Müller, warf den Grünen vor, Abschiebungen bisher verhindert zu haben. Es freue ihn, dass dies nun als Notwendigkeit erkannt werde. „Daher fordere ich die Grünen auf, ihre Blockade bei den sicheren Herkunftsstaaten aufzugeben. So können Gefährder aus Nordafrika oder dem Kaukasus schneller abgeschoben werden“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. Wer als Ausländer in Deutschland eine Straftat begehe oder als Gefährder eingestuft sei, gehöre in sein Heimatland abgeschoben. „Ich lade die Grünen ein, mit uns gemeinsam die Voraussetzungen für schnellere Abschiebungen zu schaffen.“

Als Gefährder bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, denen sie politisch motivierte Gewalttaten bis hin zum Terroranschlag zutrauen. Am Montagabend hatte ein 20 Jahre alter Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Wien vier Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Der Attentäter wurde anschließend von der Polizei erschossen. Am Freitagmorgen hatten Ermittler die Wohnungen von fünf jungen Männern in Deutschland durchsucht. Sie gelten nicht als tatverdächtig, sollen aber direkt oder indirekt Verbindungen zu dem österreichischen Attentäter beziehungsweise untereinander gehabt haben.