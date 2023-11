Parteitag Grüne-Parteitag in Karlsruhe: Debatte zum Haushalt

Inmitten der Haushaltskrise haben sich die Grünen zu einem Bundesparteitag in Karlsruhe versammelt. Aus aktuellem Anlass wurde die Tagesordnung des viertägigen Treffens noch kurzfristig geändert. Bereits am ersten Abend wollen sich die Delegierten nun in einer längeren Debatte ohne Beschlussfassung zu Haushaltsfragen austauschen, unter der Überschrift „Aus Verantwortung für die Menschen: In Wohlstand, Klimaschutz und Gerechtigkeit investieren“.